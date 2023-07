3 motivi per cui una VPN oggi è indispensabile

Ormai tutti lodano le VPN come se fossero indispensabili! Tu non la pensi così? Probabilmente non ne hai provata ancora una o, se lo hai già fatto, ti sono sconosciute alcune funzionalità fantastiche. Perciò possiamo dire che a ragione sono tanti gli utenti che oggi non possono più farne a meno. E se pensi che attivarne una costi troppo ti stai sbagliando. Infatti, oggi in offerta attivi NordVPN al 63% di sconto con prezzo bloccato per 2 anni.

Un’ottima occasione per entrare in questo mondo, soprattutto perché con NordVPN hai 30 giorni di prova con la garanzia “Soddisfatti o Rimborsati“. In pratica, per 30 giorni la utilizzi senza limiti e, se non sei soddisfatto, puoi sempre chiedere il rimborso della cifra spesa al momento dell’acquisto. Puoi stare tranquillo perché non dovrai nemmeno fornire la motivazione della tua scelta. Ovviamente, in questo articolo ti forniremo 3 motivi per cui oggi è indispensabile averla.

VPN: 3 motivi per cui devi installarla su tutti i tuoi dispositivi

NordVPN è in offerta al 63% di sconto, con prezzo bloccato per 2 anni. Questo però non è uno dei 3 motivi per cui è indispensabile installare una VPN sui tuoi dispositivi. Purtroppo questo sconto oggi c’è e domani potrebbe non esserci già più. Di contro, tutti i vantaggi offerti dalla sua app sono senza tempo ed estremamente vantaggiosi. Vediamoli in un elenco spiegato.

Sicurezza e Privacy. Grazie a NordVPN hai un tunnel crittografato a disposizione per navigare online senza lasciare traccia dei tuoi dati personali. Le tue informazioni sensibili rimangono al sicuro perché rese anonime da questo procedimento che mette in campo la crittografia AES 256 bit. Inoltre, con ThreatProtection hai anche anti-malware, anti-tracker e ad-blocker attivi sempre e ovunque. Ottimizzazione. Grazie alle VPN puoi ottenere una connessione dati molto più stabile e veloce. NordVPN ha 5700 server pronti a fornirti una larghezza di banda illimitata dove e quando vuoi. Questo vuol dire navigazione rapida e streaming senza disconnessioni anche in 4K. Avrai sempre un canale preferenziale nonostante il traffico dati intenso o le limitazioni imposte dal tuo operatore telefonico. Risparmio. Con NordVPN puoi cambiare posizione virtuale in qualsiasi momento. Scegli tu il server posizionato nella parte del mondo che preferisci. In questo modo non solo ottieni una connessione senza limiti né censure, ma ti assicuri anche un risparmio senza precedenti. Infatti, con NordVPN puoi risparmiare sull’acquisto di molti servizi tra cui voli, noleggio auto, hotel e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.