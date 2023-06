NordVPN: da oggi le tue vacanze possono costare meno

NordVPN è la VPN multifunzione che ti regala enormi vantaggi. Attivala subito al 63% di sconto con 3 mesi gratis extra. Oltre a questa importante promozione, da oggi le tue vacanze possono costare meno. Infatti, grazie al provider in questione, seguendo alcuni semplici passaggi, puoi aggirare l’ormai diffusa pratica di Price Steering. In cosa consiste?

In pratica, diversi siti internet che vendono servizi come biglietti aerei, pacchetti vacanza, noleggio auto e altro utilizzano listini prezzi dedicati per area geografica o abitudini dell’utente. Ad esempio, se tu fossi in Albania ad acquistare un volo lo pagheresti di meno che in Italia per la medesima tratta e con la stessa compagnia. Identica cosa se tu decidessi di acquistarlo dall’Ecuador.

Come puoi spostarti in questi due Paesi e in tanti altri dove il potere di acquisto da parte di chi ci vive è basso? Semplice, attivando NordVPN sul tuo dispositivo. La sua app si installa facilmente su qualsiasi device e sistema operativo. Avviandola, basta inserire le credenziali registrate durante l’acquisto e il gioco è fatto. Potrai accedere a tutte le sue funzionalità.

NordVPN: come cambiare posizione virtuale per risparmiare

Per risparmiare sugli acquisti di alcune tipologie di prodotti devi cambiare posizione virtuale con NordVPN. Accedi all’app ufficiale che hai precedentemente installato e attivato. Poi vai alla sezione server e scegli con cura il server posizionato nel Paese che preferisci. Di seguito te ne consigliamo alcuni già testati per prenotare voli, vacanze, autonoleggio e altro:

Albania

Bulgaria

Ecuador

India

Macedonia

Polonia

Venezuela

Così riuscirai ad aggirare il Price Steering, una pratica ormai comune da parte di molti siti internet che propongono listini prezzi diversificati in base alla località dalla quale avviene l’acquisto. Scegliere una zona dove il costo della vita è più basso e gli stipendi sono inferiori ti aiuterà a risparmiare sulla prenotazione delle tue prossime vacanze.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.