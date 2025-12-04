3 trucchi di ChatGPT che cambiano completamente i risultati

L’abbiamo detto più volte, la maggior parte delle persone usa ChatGPT come se fosse Google. Scrivono una domanda, ricevono una risposta, stop. A funzionare, funziona, ma non è di certo il modo migliore per usare questo strumento.

ChatGPT non è un motore di ricerca che trova pagine web. È un’intelligenza artificiale che ragiona, analizza e dà risposte. E se si capisce come funziona davvero, si possono ottenere risultati infinitamente migliori. Non si tratta di scrivere prompt complicati o di conoscere trucchi da programmatori, basta modificare il modo in cui si interagisce con il chatbot, per avere risposte completamente diverse.

3 trucchi ChatGPT che cambiano tutto

1. La frase magica che attiva il cervello di ChatGPT

ChatGPT usa diversi modelli in base alla complessità della richiesta. Ciascuno è ottimizzato per compiti diversi. C’è un modello rapido per le questioni basilari e uno potente per i ragionamenti complessi. Il problema, è che il sistema non sempre seleziona automaticamente quello più avanzato. Ma c’è un modo semplice per aggirare il problema, basta inserire rifletti attentamente su questo o rifletti profondamente su questo nel prompt. Queste frasi influenzano il sistema di routing interno che decide quale modello attivare.

Quando si vede comparire il messaggio “Riflessione per X secondi” nella risposta, si ha la conferma che ha funzionato. ChatGPT sta usando il modello di ragionamento avanzato invece di quello veloce standard. La differenza non è da poco.

Chiaramente, non tutte le domande richiedono il modello avanzato. Se si chiede Quanti abitanti ha Roma? non serve scomodare il super-cervello di ChatGPT. Ma se la richiesta include analisi complesse di situazioni, decisioni che richiedono valutazione di pro e contro, problemi con più fattori da considerare, ragionamenti articolati in più passaggi, o domande dove la risposta ovvia potrebbe essere sbagliata, aggiungere quel rifletti attentamente su questo può trasformare una risposta banale in un’analisi che vale davvero la pena leggere.

Facciamo qualche esempio pratico:

Senza la frase magica: Dovrei cambiare lavoro o chiedere un aumento?

ChatGPT darà una risposta generica sui fattori da considerare.

Con la frase magica: Dovrei cambiare lavoro o chiedere un aumento? Rifletti attentamente su questo.

ChatGPT attiverà il modello avanzato, considererà fattori che non sarebbe venuto in mente di menzionare, farà domande per capire meglio la situazione e costruirà un’analisi su misura invece di dare consigli generici.

2. Dire a ChatGPT esattamente quanto deve essere lunga la risposta

ChatGPT ama scrivere. A volte pure troppo. Sicuramente può essere utile quando servono più dettagli, ma spesso fornisce molte più informazioni di quelle che servono davvero. La soluzione è incredibilmente semplice: basta dire a ChatGPT esattamente quanto lunga deve essere la risposta.

ChatGPT è straordinariamente preciso nel seguire istruzioni sulla lunghezza. Se si chiede una risposta di cinquecento parole, lo farà senza battere ciglio, rispetterà il limite imposto.

Ci sono diversi modi per indicare la lunghezza della risposta, con il numero di parole, con precisazioni tipo Mantieni la risposta sotto le 200 parole , oppure Scrivi esattamente 500 parole .

Ad esempio, Riassumi le cause principali della Rivoluzione francese in 3 frasi , oppure Dammi la risposta in massimo 5 frasi , o ancora Dammi solo i punti chiave sotto forma di elenco .

Questa tecnica è particolarmente preziosa quando si scrivono email e si ha bisogno di testo conciso, per creare presentazioni con spazio limitato per slide, per preparare report con requisiti specifici di lunghezza, quando si vogliono risposte rapide senza contesto eccessivo, o si deve adattare il contenuto a formati rigidi.

Invece di perdere tempo a modificare una risposta lunga e articolata di ChatGPT, basta specificare in anticipo la lunghezza che soddisfa le proprie esigenze. ChatGPT farà il lavoro di sintesi senza problemi.

3. Strutturare i prompt complessi come un documento

Quando si chiede a ChatGPT di fare qualcosa di complicato, il modo in cui si struttura la richiesta fa una differenza enorme. Non si deve buttare tutto in un unico lungo paragrafo sperando che ChatGPT capisca cosa si vuole. Bisogna organizzare il prompt in sezioni chiare.

Il formato più efficace divide il prompt in sezioni distinte con intestazioni chiare:

Contesto : Bisogna spiegare la situazione di fondo, altrimenti ChatGPT non può fornire una risposta pertinente.

: Bisogna spiegare la situazione di fondo, altrimenti ChatGPT non può fornire una risposta pertinente. Compito : Spiegare esplicitamente cosa deve fare ChatGPT. Analizza , scrivi , confronta , suggerisci , un verbo chiaro che definisce l’azione.

: Spiegare esplicitamente cosa deve fare ChatGPT. , , , , un verbo chiaro che definisce l’azione. Requisiti : È necessario elencare le cose specifiche che la risposta deve includere. Dettagli, dati, esempi, format specifici.

: È necessario elencare le cose specifiche che la risposta deve includere. Dettagli, dati, esempi, format specifici. Limiti : Bisogna indicare anche cosa evitare. Niente gergo tecnico, niente soluzioni che costano troppo, ecc.

: Bisogna indicare anche cosa evitare. Niente gergo tecnico, niente soluzioni che costano troppo, ecc. Formato di output: È importante specificare come deve essere la risposta. Sotto forma di elenco puntato, paragrafi, tabella, confronto strutturato.

ChatGPT non è un indovino… Non deve decidere quali informazioni sono importanti e quali no. Con le giuste indicazioni nel prompt, andrà dritto al punto, includendo esattamente quello che serve ed escludendo quello che non interessa.

Esempio di prompt strutturato

Prompt non strutturato: Ho bisogno di consigli per migliorare la produttività del mio team che lavora da remoto, siamo otto persone e usiamo già alcuni strumenti ma non funzionano bene, vorrei qualcosa che non costi troppo e che sia facile da implementare senza una formazione complessa .

Prompt strutturato:

Contesto: Gestisco un team di 8 persone che lavora completamente da remoto. Attualmente usiamo email e chiamate ma stiamo perdendo informazioni importanti.

Compito: Suggerisci strategie e strumenti per migliorare la produttività e la comunicazione del team.

Requisiti: Soluzioni pratiche implementabili in meno di due settimane; strumenti con versioni gratuite o economiche (sotto 50 euro al mese), approcci che non richiedono formazione tecnica complessa.

Limiti: Evita soluzioni enterprise troppo complesse, non suggerire strumenti che richiedono installazioni IT elaborate, niente approcci che funzionano solo per team più grandi.

Formato di output: Organizza in 3 sezioni: strumenti immediati da adottare, cambiamenti nei processi, metriche per misurare i miglioramenti.

La differenza si nota, eccome. Il secondo prompt non lascia spazio ad ambiguità. ChatGPT sa esattamente cosa si cerca, cosa evitare e come strutturare la risposta.

Quando usare prompt strutturati

Non tutte le domande richiedono questa struttura elaborata. Può essere utile quando servono analisi complesse con più fattori da considerare, o soluzioni a problemi articolati, in caso di requisiti specifici che devono essere soddisfatti, se la risposta serve per decisioni importanti, se si lavora su progetti professionali.

In questi casi, investire due minuti extra per strutturare bene il prompt farà risparmiare ore di lavoro per raffinare risposte vaghe o incomplete.