30 anni di Mail Boxes Etc. in Italia

Mail Boxes Etc. spegne la sua 30esima candelina in Italia. Il primo Centro MBE Italia venne inaugurato a Milano nel 1993, dopodiché il gruppo si è radicato in tutto il Paese con l’apertura di più di 580 Centri Servizi. Il mondo del 1993 non era certo quello del 2023 e probabilmente ai tempi non era nemmeno semplice immaginare quel che sarebbe potuto accadere. L’arrivo di Mail Boxes Etc., tuttavia, rappresentò per l’Italia l’inizio di un attivismo frenetico nel mondo della logistica ed oggi tutto ciò accompagna una domanda di trasporti merci che si fa sempre più importante.

Mail Boxes Etc.: da 30 anni in Italia

Il ruolo italiano nella storia di MBE va però ben oltre l’apertura di quel primo Centro Servizi. L’Italia è stata infatti non soltanto pioniera, grazie all’apertura di MBE Italia da parte di Graziano e Paolo Fiorelli: la famiglia ha infatti acquistato in esclusiva mondiale (fatta eccezione per USA e Canada) le attività MBE Worldwide e oggi il nostro Paese è dunque l’ombelico di tutte le attività Mail Boxes Etc. extra-USA.

“Con mio figlio Paolo abbiamo sviluppato una società dal modello di business vincente con l’obiettivo di espanderla su scala globale“, spiega il fondatore Graziano Fiorelli: “Questo risultato è stato reso possibile solo grazie agli sforzi delle nostre numerose persone appassionate e di talento“. La conferma giunge dalle parole del figlio Paolo, oggi Presidente e Amministratore Delegato del gruppo:

Mio padre ha avviato questo percorso imprenditoriale e io ho continuato a costruirlo. Abbiamo sempre fermamente creduto che espandere MBE a livello globale sarebbe stato di fondamentale importanza e i risultati MBE finora ci hanno dato ragione. Oggi MBE continua a permettere a molti Imprenditori di realizzare le proprie ambizioni come parte di un’organizzazione forte e ben consolidata in Italia e all’estero. La nostra missione è supportare i clienti nelle loro sfide quotidiane, con soluzioni su misura e un servizio professionale, agendo come un motore flessibile per la crescita e lo sviluppo.

Il payoff #PeoplePossible “incarna la capacità distintiva della sua squadra di rispondere alle esigenze in continua evoluzione delle aziende con coraggio, tenacia, competenza e una profonda passione per i clienti”: è dunque un vero e proprio mantra che affonda le radici a quel 1993, ma che spinge la storia di MBE Italia nel futuro. A 30 anni di distanza, infatti, sono sempre di più gli utenti e le PMI che si affidano alla logistica del gruppo, confermando una volta di più il brand “Mail Boxes Etc.” al fianco delle aziende nel loro rapporto con i mercati. MBE è oggi qualcosa di profondamente diverso, che ha saputo adattarsi all’evolversi del mercato accompagnandolo e servendolo nel moltiplicarsi continuo dei volumi di scambio: a distanza di 30 anni, “MBE è una piattaforma leader per il commercio globale per PMI e privati grazie alle sue soluzioni di e-commerce, spedizione, logistica, marketing e stampa“.