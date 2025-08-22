 30 giorni di musica illimitata con Apple Music, senza impegno
Con Apple Music puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani dove vuoi, con la qualità dell'audio spaziale e della compressione lossless.
Con Apple Music puoi ascoltare oltre 100 milioni di brani dove vuoi, con la qualità dell'audio spaziale e della compressione lossless.

Porta la tua musica preferita sempre con te con Apple Music: questo servizio di streaming musicale ti offre l’accesso a oltre 100 milioni di brani, comprese playlist e importanti ultime uscite, tutti senza pubblicità e con la possibilità di ascoltarli anche offline. Se non ti sei mai iscritto, puoi provarlo gratis per 30 giorni.

La qualità delle oltre 100 milioni di canzoni a tua disposizione sarà esaltata dall’audio spaziale con Dolby Atmos, grazie al quale potrai percepire ogni strumento come se fossi al centro del palco. La qualità di compressione lossless, invece, preserva ogni sfumatura.

Come detto, potrai scaricare i tuoi brani preferiti e portarli con te anche offline, seguire i testi in tempo reale e trasformare la tua stanza in un karaoke con Apple Music Sing. In più, ci sono le playlist curate da esperti, i consigli personalizzati che ti fanno scoprire nuove gemme, le interviste e i concerti live in esclusiva.

Tutto questo è disponibile su tutti i tuoi dispositivi Apple e non solo, con una integrazione perfetta con cui passare da un dispositivo all’altro sarà semplice e senza interruzioni. Hai la possibilità di provare Apple Music gratis per 30 giorni: non fartela sfuggire.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

* Solo per i nuovi abbonamenti attivati su iPhone. Il piano si rinnova automaticamente a € 10,99 al mese, salvo disdetta. Si applicano termini e condizioni.

Pubblicato il 22 ago 2025

22 ago 2025
