33 milioni di nuovi malware dall'inizio del 2022

Quando si tratta il delicato tema relativo alla cybersecurity è bene tenere a mente l’entità del problema che soluzioni e addetti ai lavori si trovano quotidianamente a dover gestire. Prendiamo come esempio la piaga inerente ai malware: pochi hanno idea di quanti ne spuntino di continuo. Il numero è davvero impressionante, tale da far impallidire: sono oltre 33 milioni quelli scoperti dall’inizio del 2022 a oggi. Partendo da questo dato, non è difficile comprendere l’esigenza di tutelare i propri dispositivi e i propri dati con un antivirus adeguato. Il pacchetto Avast Premium Security include tutto ciò che serve per dormire sonni tranquilli.

2022, l’anno dei malware: una vera e propria invasione

È il risultato del continuo monitoraggio eseguito da AV-TEST Institute, organizzazione indipendente tedesca che si occupa di valutare l’efficacia dei sistemi di protezione. Si viaggia con una media pari a 1,5 milioni di codici maligni inediti (o loro varianti) ogni settimana. I cybercriminali sono sempre al lavoro per aggirare i controlli, nel tentativo di mandare a segno i loro attacchi. Ci sono poi periodi in cui, per ragioni non sempre note, si registrano forti incrementi: è il caso, ad esempio, del mese di gennaio. Nel grafico qui sotto è invece fotografata la distribuzione delle minacce per sistema operativo colpito: la fetta più grande è per Windows, ma non si tratta di una sopresa.

Tutte le altre statistiche nel report completo che pone l’accendo anche sulle campagne di phishing, sulle purtroppo sempre più numerose truffe online e sul fenomeno dello spam.

Alla luce di questi dati è piuttosto chiaro come scegliere una soluzione antivirus efficace, collaudata e sempre aggiornata sia fortemente consigliato. Tra le numerose in circolazione, la suite completa Avast Premium Security (con prova gratuita di 30 giorni) offre un’ottima livello di sicurezza per dispositivi, informazioni e privacy. Chiudiamo con una curiosità: il numero complessivo dei malware identificati fin dal 1984 si attesta a oltre 1,1 miliardi.

