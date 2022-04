L'Italia è nel mirino degli attacchi informatici

Malware, botnet, phishing, ransomware, criptominer: oggigiorno parlare genericamente di virus ha poco senso, considerata l’evoluzione degli attacchi informatici che prendono di mira i nostri dispositivi e i nostri dati. Tra i paesi più colpiti dalle nuove minacce, purtroppo, c’è anche l’Italia. Ha invece senso parlare di antivirus, dei sistemi di protezione su cui possiamo far leva per mantenerli al sicuro e lontani dalle mani dei cybercriminali. Chi ne sta cercando uno efficace e affidabile può contare sulla pluridecennale esperienza di McAfee che mette a disposizione una suite di strumenti completa di tutto.

Attacchi informatici in Italia: sempre di più, sempre più evoluti

Analizzando il fenomeno, l’Osservatorio del Politecnico di Milano fa un riferimento esplicito a nuove tipologie di attacco sempre più sofisticate che costringono a non abbassare la guardia. Ci sono una notizia buona e un’altra meno buona. Partiamo dalla prima. Gli italiani stanno acquisendo consapevolezza del rischio. Lo testimonia l’incremento nel volume di business fatto registrare dal mercato della cybersecurity, con 1,55 miliardi di euro mossi nel solo 2021 (+13% rispetto al 2020).

Il rovescio della medaglia, la notizia meno buona, è invece rappresentata dal fatto che il nostro rimane all’ultimo posto tra quelli del G7 (insieme al Giappone) per rapporto tra investimenti in sicurezza e PIL. Il lavoro da fare su questo fronte non manca.

Possiamo contribuire tutti, nel nostro piccolo, bloccando le minacce ed evitandone la diffusione. In che modo? Prestando attenzione all’attività svolta online, a non cedere alla tentazione del click facile sugli allegati ricevuti via posta elettronica e verificando sempre le fonti da cui si scaricano file e contenuti. Un solido antivirus può inoltre costituire un valido alleato. Sviluppata da uno dei leader in questo settore, la suite completa Total Protection proposta da McAfee (a prezzo scontato) include tutto ciò che serve per tenere lontani codice maligno e tentativi di truffa: ci sono anche un gestore delle password e una VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.