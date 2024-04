-36% per la MACCHINA da CAFFÈ vintage di De'Longhi!

Il tuo angolo bar in cucina è abbastanza spoglio? E se ti dicessimo che puoi avere una vera e propria macchina da caffè vintage che prepara anche il cappuccino? Cioè, non proprio vintage, ma ci si avvicina! Parliamo di De’Longhi Icona Vintage che, grazie allo sconto del 36%, pagherai 152,49€ al posto degli originari 239,99€!

Tutte le caratteristiche della macchina da caffè De’Longhi

Il design di questa macchina da caffè è un omaggio agli anni ’50. La scocca in metallo in nero opaco, impreziosita da dettagli cromati, fa di questa macchina un vero pezzo da collezione.

Oltre ad essere bella da vedere, è dotata di una caldaia in acciaio inox da 15 bar di pressione che assicura un caffè dal gusto eccezionale. Inoltre, il filtro professionale garantisce una crema densa e vellutata, per un espresso come al bar.

Una della caratteristiche migliore è il Cappuccino System che trasforma la tua cucina in una caffetteria, permettendoti di preparare cappuccini e latte macchiato con una schiuma perfetta. Questo sistema, che miscela vapore, aria e latte, è la chiave per ottenere risultati da barista professionista.

L’Icona Vintage di De’Longhi è intuitiva e semplice da utilizzare, con pulsanti per l’accensione, l’erogazione del caffè e del cappuccino, e una funzione di autospegnimento che contribuisce al risparmio energetico e alla sicurezza. Il serbatoio dell’acqua da 1,4 litri è trasparente e facilmente estraibile, rendendo semplice sia il controllo del livello dell’acqua che la pulizia.

Infine, gli accessori inclusi offrono tutto il necessario per un’esperienza completa, dal portafiltro per caffè in polvere al monta-latte!

Non farti scappare la macchina del caffè De’Longhi Icona Vintage a 152,49€, grazie allo sconto del 36%!