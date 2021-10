360 Total Security: antivirus premium in sconto del 35%

L’utilizzo di antivirus potenti e sicuri è essenziale per la protezione dei dispositivi. Del resto, tutti vogliono evitare di perdere dati sensibili o documenti di lavoro dal proprio computer. Sul mercato non mancano numerose alternative, sia in versioni Free che Premium. Queste ultime, però, sono caldamente consigliate per la presenza di più funzionalità e l’offerta di una sicurezza potenziata. Tra i tanti software disponibili, in questo periodo è possibile trovare 360 Total Security in sconto a 23,33 Euro all’anno con copertura fino a 3 PC.

Antivirus 360 Total Security: offerta di ottobre

Tra i migliori antivirus del 2021, 360 Total Security della società cinese Qihoo 360 è uno dei più semplici da utilizzare. Inoltre, il software è caratterizzato dall’integrazione dell’intelligenza artificiale, per identificare in tempo reale nuove minacce e aggiornare automaticamente il proprio database, ma anche dal focus sulla protezione dai ransomware. Questi ultimi si sono diffusi particolarmente negli ultimi anni, complice la conversione allo smart working durante la pandemia di COVID-19. Ebbene, 360 Total Security è un antivirus che riesce a rilevare molteplici ransomware in tempo reale bloccando in maniera efficace buona parte dei tentativi di furto dei file.

Tra le tante funzionalità Premium figurano però anche AD blocker, firewall, data shredder, pulizia rapida con un semplice click e sconti esclusivi su altri contenuti. Per ogni dettaglio tecnico, però, vi reindirizziamo alla nostra recensione di 360 Total Security.

Venendo all’offerta vera e propria, l’antivirus di Qihoo 360 viene proposto nel piano triennale con copertura su 3 PC in sconto a 23,33 Euro all’anno, ovvero 69,99 Euro per tre anni. Si tratta di un risparmio del 35% sul prezzo di listino, pari a 107,94 Euro per tre anni. In alternativa, l’abbonamento Premium triennale per 1 PC costa 17,66 Euro all’anno. O ancora, il piano triennale per 5 PC costa 31,33 Euro all’anno. Qihoo 360 consente anche di provare l’antivirus, decidendo eventualmente di richiedere il rimborso completo entro 30 giorni dall’acquisto.