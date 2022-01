360 Total Security: con la sottoscrizione triennale appena 23,33 euro all'anno

La sicurezza informatica è ormai una priorità per qualunque tipo di utente online. Che si tratti di un navigatore occasionale o di un appassionato di tutto ciò che è la rete.

Ai classici virus, al giorno d'oggi, si sono affiancati adware, ransomware e malware di ogni tipo: si tratta di minacce a cui tutti noi siamo esposti e, adottare delle precise strategie di difesa è essenziale.

Se è vero che una buona dose di diffidenza e prudenza rappresenta un ottimo punto di partenza, non è pensabile navigare tranquillamente senza alcun tipo di protezione software. La scelta di un antivirus dunque, risulta ad oggi essenziale per vivere il Web senza ansia.

Di antivirus gratuiti o economici ne esistono molti: quali di essi sono però realmente efficaci? Trovare bilanciamento vantaggioso tra costi e funzionalità non è così facile.

Con la recente offerta proposta da 360 Total Security però, è possibile ottenere un software efficace e al contempo a un costo estremamente basso.

360 Total Security: sconto del 50% per uno dei migliori antivirus sul mercato

Il pacchetto proposto da 360 Total Security, ancor prima che essere appetibile economicamente, si rivela una suite di alto livello. In tal senso, ciò che un utente può utilizzare è un sistema di anti-tracciamento della privacy, un AD Blocker e un firewall altamente efficace.

A completare l'offerta poi, vi sono anche un Data Shredder per eliminare definitivamente i file sensibili, strumenti per la pulizia programmata e per l'ottimizzazione delle prestazioni del computer. Di fatto, si tratta di un prodotto in grado a lavorare su più livelli per migliorare l'usabilità della propria macchina.

A rendere particolarmente appetibile questa offerta, vi sono diverse offerte con sconti che vanno dal 25% al 50%. Nello specifico, l'offerta più conveniente è quella che permette di proteggere fino a 5 computer contemporaneamente per 3 anni, il tutto con un costo dimezzato rispetto al prezzo di cartellino: si parla di appena 23,33 euro annui.

Tenendo presente del costo a cui vengono solitamente venduti gli antivirus professionali, è facile comprendere come si tratti di un'occasione davvero imperdibile.