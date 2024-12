La confezione con 4 Apple AirTag non è mai stata così conveniente

Sei ancora in tempo per approfittare dello sconto del 39% in corso su Amazon nella Settimana del Black Friday e acquistare la confezione da 4 unità di Apple AirTag al prezzo più conveniente di sempre. Ti rimangono però solo poche ore per farlo: se sei interessato, ti consigliamo di metterla subito nel carrello per non lasciarti sfuggire l’occasione.

Apple AirTag multipack: sconto 39% per 4 unità

È la soluzione ideale per non perdere i propri oggetti, così come per ritrovarli in caso di smarrimento: dalle chiavi allo zaino, dalla borsa alla custodia del laptop, fino al bagaglio quando si parte per un viaggio. Può interfacciarsi con Siri e ha in dotazione la tecnologia Ultra Wideband. C’è anche un altoparlante da far suonare in caso di necessità, così da rivelarne immediatamente la posizione. Ancora, il chip U1 è stato realizzato dalla mela morsicata e la batteria sostituibile ne allunga il ciclo vitale, a differenza delle alternative concorrenti usa-e-getta. Nessun compromesso nemmeno in termini di tutela della privacy, grazie alle protezioni integrate. Per saperne di più dai uno sguardo alla descrizione completa.

Con un risparmio del 39%, il multipack contenente 4 Apple AirTag è un must have, soprattutto per chi ha un iPhone. Acquistalo subito, il forte sconto è applicato in automatico e lo porta al prezzo di soli 79 euro (invece di 129 euro come da listino). Lo riceverai direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis, spedito da Amazon.

Ultima occasione con il Cyber Monday di oggi per chiudere in bellezza la lunga Settimana del Black Friday. Approfitta delle promozioni in corso che puoi trovare su amazon.it/blackfriday e risparmia sui regali di Natale, anche e soprattutto quelli hi-tech.