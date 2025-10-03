4 mesi GRATIS di Amazon Music Unlimited: musica in HD, podcast e un audiolibro al mese

Hai ancora tempo fino al 9 ottobre per attivare la prova gratuita estesa di Amazon Music Unlimited. Il servizio di musica in streaming è disponibile infatti gratuitamente per ben 4 mesi grazie a questa offerta promozionale legata ai Prime Day che cominceranno l’8 ottobre. Occasione da non perdere per accedere ad un immenso catalogo di brani con qualità audio in alta definizione e la possibilità di avere un audiolibro da ascoltare al mese.

Amazon Music Unlimited ti mette a disposizione un catalogo con oltre 100 milioni di brani da ascoltare on demand e senza pubblicità con la qualità del suono dell’audio HD e spaziale per vivere la musica in maniera ancora più realistica e coinvolgente.

Alla musica si aggiunge anche la possibilità di ascoltare i podcast più popolari (sempre senza pubblicità) e di accedere a una selezione di oltre 350.000 audiolibri Audible scegliendone uno al mese incluso nel tuo abbonamento. L’app è disponibile su smartphone, tablet, PC, smart TV e console, oltre ad essere integrata sui dispositivi Echo o Fire TV dotati di Alexa. In quel caso, addirittura, basterà attivare la prova chiedendo semplicemente all’assistente vocale di provare Amazon Music Unlimited.

Al termine del periodo di prova, l’abbonamento potrà rinnovarsi a 10,99 euro al mese ma solo se lo vorrai. Avrai infatti la libertà di decidere quando cancellare, senza penali o costi nascosti.