4 prompt di ChatGPT per scovare nuove opportunità di lavoro

Mentre molti si preoccupano (giustamente) che l’intelligenza artificiale possa rubare il loro posto di lavoro, altri hanno capito una cosa. Non è il momento di combattere contro la macchina, ma di sfruttarla a proprio vantaggio per scovare opportunità che nemmeno esistevano ieri.

Secondo il Forum Economico Mondiale, l’automazione potrebbe sostituire 85 milioni di posti di lavoro entro il 2025, ma ne creerà 97 milioni di nuovi. Quali? Non è ancora chiaro. Ora come ora, i lavori più sicuri sono quelli fisici e pratici: idraulici, elettricisti, meccanici. L’intelligenza artificiale può scrivere codice anche per 30 ore di fila, come Claude 4.5 Sonnet, ma non può aggiustare un lavandino.

Ma ecco la parte divertente, possiamo usare proprio l’intelligenza artificiale per capire quali lavori l’intelligenza artificiale non potrà sostituire. Può sembrare un paradosso, ma funziona, e pure bene. Ad esempio, si può chiedere a un modello di AI di analizzare le proprie competenze, esperienze e punti di forza, e di confrontarli con i ruoli emergenti che hanno minori probabilità di essere automatizzati nei prossimi dieci anni.

Come trovare il lavoro dei propri sogni grazie a 4 prompt di ChatGPT

1. Il prompt per scovare competenze nascoste

Invece di chiedere banalmente quali sono i miei punti di forza , meglio adottare un approccio più sofisticato, come: Analizza le mie esperienze lavorative degli ultimi cinque anni [inserire qui il curriculum]. Identifica schemi ricorrenti di successo e competenze che potrei non aver sfruttato. Quali abilità emergono costantemente ma che io do per scontato?

Questo prompt funziona perché l’intelligenza artificiale è bravissima a trovare schemi che noi umani, troppo immersi nella nostra quotidianità, non notiamo subito.

2. Il prompt per cambiare carriera

Per chi cerca assistenza mirata nella ricerca di lavoro, un prompt efficace potrebbe essere: Agisci come uno stratega della ricerca di lavoro specializzato nel [indicare il proprio campo]. Aiutami a sviluppare un piano completo per trovare e assicurarmi una posizione come [specificare il ruolo desiderato].

Ma si può fare di meglio, rendendo la richiesta ancora più personale e mirata: Considera che ho [X anni] di esperienza in [settore A], ma voglio passare a [settore B]. Quali sono tre percorsi non ovvi che potrei intraprendere? Includi esempi di persone che hanno fatto con successo passaggi simili.

In questo modo, l’AI non si limita a fornire consigli generici, ma elabora un vero piano strategico basato sul proprio profilo e sui percorsi di carriera più realistici e motivanti.

3. Il prompt per costruire un personal brand autentico

Oggi il personal branding non è più un optional, è una questione di sopravvivenza professionale. Ma anziché seguire i soliti consigli triti e ritriti (sii te stesso, racconta la tua storia, ecc.), si può chiedere all’AI un’analisi davvero su misura, con questo prompt: Analizza i profili di successo nel mio settore [inserire 3-5 profili LinkedIn di riferimento]. Quali elementi distintivi posso integrare nel mio personal brand per differenziarmi senza sembrare una brutta copia? Suggerisci un modo per valorizzare le mie caratteristiche distintive, invece di cercare di renderle simili a quelle degli altri.

Così ChatGPT può aiutare a individuare ciò che rende unici, senza copiare chi è già arrivato.

4. Il prompt per scoprire le professioni che stanno nascendo ora

L’intelligenza artificiale impara dai dati, e più esempi ha, più velocemente impara un lavoro. Settori come traduzioni o analisi dati sono pieni di materiale su cui addestrarsi, quindi l’AI progredisce rapidamente. Per questo motivo fa fatica dove servono esperienza pratica o empatia. Ciò vuol dire che alcuni ruoli scompaiono, ma altri nascono proprio ora, professioni ibride, che mescolano automazione e giudizio umano.

Per individuarle, si può chiedere a ChatGPT: Guardando le tendenze del mio settore, quali nuove professioni stanno emergendo che richiedono sia competenze tecniche che l’esperienza umana? Dove le mie competenze in [indicare la specializzazione] potrebbe rispondere a bisogni che stanno nascendo ma che il mercato non ha ancora riconosciuto del tutto? .

I lavori che l’AI non può rubare (forse)

I professionisti sanitari sono tra i più al sicuro dall’automazione. Il motivo è semplice, servono sia le competenze tecniche che le capacità umane. Per questo motivo, gli infermieri specializzati cresceranno del 45,7% entro il 2032. L’intelligenza artificiale può analizzare i dati medici, ma non può sostituire un terapista occupazionale che valuta un paziente, capisce la sua storia e adatta il trattamento alla sua situazione specifica. Lì serve intuito, esperienza, contatto umano.

Un’altra categoria che può dormire sonni tranquilli sono gli analisti di cybersecurity, che secondo il Bureau of Labor Statistics, cresceranno del 33% entro il 2033. Una delle carriere tech più solide. Perché? Perché proteggere sistemi dall’AI richiede altri umani che capiscano come pensano gli hacker, prevedano le mosse, e sappiano reagire a situazioni nuove.

L’arte di reinventarsi senza vendere l’anima al diavolo…

Ricominciare nel mondo del lavoro non significa cancellare ciò che si è fatto finora. È più simile a un remix: si prendono le esperienze migliori, si aggiungono nuove competenze e si crea una versione rinnovata di sé, coerente ma più “fresca”.

Un approccio efficace per entrare in contatto con altri professionisti consiste nel preparare domande mirate e argomenti che lascino un’impressione autentica e positiva. La chiave è trovare un punto di equilibrio, sfruttare l’intelligenza artificiale per prepararsi meglio alle conversazioni, ma affidarsi alla propria umanità per costruire relazioni vere.

Ad esempio, un prompt utile in questo senso potrebbe essere: Agisci come un consulente di networking. Analizza il mio settore e suggerisci 5 domande di conversazione autentiche e non banali da usare con professionisti esperti, in modo da creare un dialogo interessante e costruire relazioni genuine.

Il futuro è ibrido

Non si tratta di scegliere tra umano o macchina, ma di capire come ballare insieme. Le professioni che domani prospereranno sono quelle che sapranno orchestrare questa danza: il medico che affida all’AI la diagnosi ma usa l’intuito per curare, l’insegnante che sfrutta gli algoritmi per personalizzare le lezioni ma trasmette passione, il creativo che genera spunti con l’AI ma dà forma e significato con la propria sensibilità.