-40% per l'iconica MINI-CASSA Bluetooth di JBL!

La Pasquetta è ormai passata, ma non è mai tardi per fare festa. Con la cassa JBL GO 3, potrai portare tutta la musica che ami nel palmo della tua mano, ovunque tu vada. E con lo sconto del 40% targato Amazon, la pagherai solamente 26,99€ al posto degli originari 44,99€!

Tutte le caratteristiche della cassa JBL

Non illuderti! Nonostante le dimensioni, la piccola cassa è dotata di tecnologia JBL Pro Sound che garantisce un suono ricco, arricchito da bassi profondi che regalano un’emozione senza pari. Parlando proprio del suo design compatto, JBL GO 3 è estremamente portatile, con una scocca esterna realizzata completamente in tessuto colorato, con inserti in gomma che lo rendono resistente e bellissimo da vedere.

E non preoccuparti degli imprevisti: grazie alla certificazione IPX67, questa cassa è resistente all’acqua e alla polvere, permettendoti di portarlo con te anche in spiaggia, in piscina o sotto la doccia, senza rinunciare mai alla tua colonna sonora preferita.

Con un’autonomia prolungata fino a 5 ore di riproduzione continua con una singola carica, e una batteria ricaricabile, si rivela il compagno ideale per le tue avventure musicali, garantendoti sempre la massima libertà di ascolto.

Nella confezione troverai tutto il necessario per iniziare subito a goderti la tua musica ovunque tu vada: la cassa JBL, un cavo USB Type-C per la ricarica, una pratica guida rapida e una scheda dati di sicurezza.

Non farti scappare questa incredibile offerta per far tua la cassa Bluetooth JBL GO 3 a un prezzo di appena 26,99€ anziché i classici 44,99€ di listino.