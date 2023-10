41 lingue, 95% di sconto: è la nuova offerta Mondly

Impara una nuova lingua come un professionista con Mondly, l’app premiata che ha già conquistato oltre 100 milioni di utenti. Con la promozione esclusiva di Mondly, avrai la possibilità di padroneggiare una lingua straniera a un prezzo imbattibile grazie allo sconto del 95% sul piano a vita: soltanto 99,99 euro anziché 1999,99. Non si tratta di una promozione qualsiasi, ma di un’opportunità unica per imparare una nuova lingua come un vero madrelingua.

Mondly: la chiave verso 41 lingue diverse

Mondly è il partner ideale per il tuo viaggio nell’apprendimento delle lingue. Con oltre 100 milioni di download e una serie di premi, Mondly è riconosciuta a livello globale come un’app straordinaria per imparare nuove lingue. Imparare una nuova lingua con Mondly è un’esperienza divertente, facile e veloce. Grazie a solide basi scientifiche e all’uso di tecnologie all’avanguardia, Mondly ti permette di apprendere una lingua più rapidamente di chiunque altro.

A differenza di altre app linguistiche che si concentrano sulle singole parole, Mondly ti guida concentrandosi sulle frasi di uso comune. Questo significa che sarai in grado di formare frasi e partecipare a conversazioni in pochi minuti, risparmiando ore di studio. La piattaforma, inoltre, collabora con madrelingua professionisti per garantire che acquisirai pronunce impeccabili e accenti naturali. Utilizzando un chatbot dotato di riconoscimento vocale di prim’ordine e corsi in Realtà Aumentata, Mondly ti offre l’opportunità di esercitarti in conversazioni reali.

Sono ben 41 le lingue tra cui scegliere: l’offerta al 95% di sconto ti permette di accedere senza limiti a tutti questi corsi a soli 99,99 euro una tantum. Se hai sempre desiderato imparare una nuova lingua o migliorare le tue competenze, quindi, questo è il momento perfetto per farlo: approfitta della promozione, è disponibile soltanto per un periodo di tempo limitato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.