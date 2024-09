-420€: RISPARMIO EXTRA su Samsung Galaxy S24 Ultra

Il top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra in sconto di 420 euro rispetto al listino ufficiale è un affare da cogliere al volo, prima del sold out. Si tratta della versione 12/256 GB dello smartphone. Il sistema operativo è Android e puoi contare sulla piattaforma Google Play per il download delle applicazioni. Il pennino per scrivere o disegnare a mano libera sullo schermo è incluso.

Samsung Galaxy S24 Ultra: le specifiche tecniche

Le caratteristiche sono da punto di riferimento per l’intera categoria mobile, con specifiche tecniche in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, anche facendo leva sulle potenzialità dell’intelligenza artificiale. Non mancano le funzionalità dedicate espressivamente alla produttività, senza dimenticare il comparto fotografico evoluto con sensore principale da 200 megapixel. Ecco un veloce riepilogo dei punti di forza, per tutti gli altri dettagli ti invitiamo a dare uno sguardo alla descrizione completa.

Display Dynamic AMOLED da 6,8 pollici (fino a 120 Hz) con risoluzione Quad HD+;

processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3;

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 200 megapixel;

connettività 5G, Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3;

batteria da 5.000 mAh con autonomia elevata.

In definitiva, grazie allo sconto di 420 euro applicato in automatico, oggi puoi acquistare la versione 12/256 GB dello smartphone top di gamma Samsung Galaxy S24 Ultra al prezzo finale di 1.079 euro (invece di 1.499 euro come da listino). La colorazione è Titanium Black, quella visibile in queste immagini.

Attenzione: i pezzi disponibili sono pochi. Per non perdere l’occasione, mettilo subito nel carrello, così non dovrai fare i conti con il sold out dietro l’angolo. Puoi contare sulla spedizione gratuita con la consegna direttamente a domicilio in pochi giorni. Per l’eventuale restituzione con rimborso completo avrai tempo due settimane.