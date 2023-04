4ALL, la fibra che abbatte il digital divide nel Triveneto

Il Digital Divide è un problema che ha attanagliato gran parte dell’Italia di provincia e che a tutt’oggi rappresenta un problema in gran parte del Paese. Il Triveneto, però, si è trovato in casa un provider che ha rappresentato per molti privati e molte aziende una soluzione risolutiva: 4ALL è il gruppo che sta portando fibra proprietaria e connessioni FWA nel Nord Est, dando vita ad una incredibile opportunità per moltissime zone altrimenti lasciate in disparte dai piani di copertura nazionali.

4ALL ha un punto di forza del tutto peculiare: la territorialità. Questo aspetto è valutato troppo spesso in modo superficiale, come a pesarne esclusivamente un valore identitario. Ci sono invece motivi ben più pragmatici a portare a considerare la territorialità di un provider come un elemento distintivo: la conoscenza delle problematiche locali, la possibilità di rivolgersi a tecnici e assistenza di prossimità, le sinergie con entità economiche ed amministrative: 4ALL è una risorsa per il Triveneto ed il Triveneto è una risorsa per 4ALL con la conseguenza ultima di una copertura di connettività invidiabile per molte zone dislocate altrove e dalle caratteristiche similari.

Ma cosa ci si può aspettare da un fornitore di connessione internet in termini di qualità? Sicuramente la superiorità tecnica del servizio offerto (velocità delle linee, potenza dei server, qualità della connessione a internet senza linea fissa), l’efficienza, la competenza e la prontezza nella risoluzione eventuali problemi, e anche un prezzo competitivo riscontrabile in un ventaglio di offerte flessibili e alla portata di ogni esigenza. Ma c’è un fattore che per noi è importante e ci distingue da coloro che vantano le migliori offerte internet casa e che coprono utenze di massa: l’ascolto e il rapporto diretto con i nostri clienti, l’instaurarsi di un clima di fiducia e stima.

Per aziende e per famiglie, insomma, parallelamente interessate a cogliere i privilegi di una connessione di alta qualità per tradurla in formazione, comunicazione, business: una azienda locale che si fa scudo contro il digital divide, insomma, diventando un ponte fondamentale verso quelle risorse che la rete mette a disposizione, ma che in assenza di una connessione di livello sarebbero impossibili da sfruttare.

4ALL è un marchio Net Global srl, una azienda di persone attive da oltre 40 anni nel campo delle telecomunicazioni: la sua penetrazione e la sua esperienza sono oggi alla base di una rete proprietaria che, in qualità di Internet Provider, il gruppo ha sviluppato tra i territori delle zone coperte. Oltre 250 BTS e 1000 Km di fibra stesa estendono inoltre il nucleo centrale della rete attraverso connessioni FWA e FTTH – anche facendo leva su collaborazioni con fornitori di fibra nazionali per ampliare ulteriormente la portata del servizio, con nuovi ed ulteriori comuni presto parte della copertura complessiva.

L’azienda, con sede nel Comune di Due Carrare (PD), si sviluppa su un’area di oltre 8000mq e promette di sviluppare infrastrutture FTTH ed FWA per privati e aziende necessitanti di una connessione all’altezza delle necessità che cloud, gaming, telefonia VoIP, streaming e quant’altro impongono per sfruttare al meglio le risorse del digitale.

Il concetto di territorialità ha però una importante sfumatura semantica ulteriore: è quello del legame di comunità, che avvicina l’azienda ai propri clienti sfumando il rapporto commerciale in una vera e propria partnership e dando vita ad una serie di iniziative sociali che passano dall’assistenza alle scuole durante la pandemia o dal soccorso nelle vallate del bellunese colpite dalla Tempesta Vaia.

Un rapporto, soprattutto, che si basa sulle virtù di una rete proprietaria, ma che va altresì ben oltre per completarsi in profondità ed ampiezza. Per 4ALL, infatti, l’offerta di mero provider si estende a tutta una serie di servizi che possano servire in modo più completo quei gruppi che dal digitale intendono trarre tutto il valore possibile. Ecco perché 4ALL, oltre ad una rete in fibra proprietaria e ad antenne per erogare connettività wireless, si occupa anche della fornitura di un’ampia gamma di servizi quali, ad esempio, telefonia VoIP e centralini per le aziende, servizi di Private Cloud in Data Center proprietario e (di nuovo) territoriale sito in Padova (Data Storage & Back up, House & Hosting di server aziendali) per tenere i propri dati e i server vicini ma al sicuro e magari risparmiando sui costi operativi.

Ma non finisce qui: seguire a tutto tondo le aziende significa altresì fornire

gestione della Cyber Securities per proteggere le aziende clienti;

realizzazione di reti e hotspot WiFi per eventi, padiglioni, hotel e grandi strutture;

piattaforme di Unified Comunication & Collaboration per abilitare riunioni e videoconferenze tra collaboratori, fornitori e clienti;

reti VPN protette e sicure per permettere lo smart working e l’accesso ai server aziendali anche da remoto.

4ALL vuole essere l’interlocutore di prossimità per le aziende e le famiglie del territorio in cui opera, identificandosi come partner ideale per seguirne tanto le comunicazioni quanto le campagne promozionali, tanto la connettività quanto i server. In epoca di transizione digitale, infatti, non tutte le aziende hanno in sé competenze e risorse per poter seguire da vicino ognuno di questi passaggi: un partner vicino che possa fornire questi servizi consente alle aziende di approfittare delle nuove opportunità in arrivo, soprattutto in territori dove il tessuto economico è composto per la maggior parte di PMI.

4ALL: la copertura in Fibra proprietaria

Albignasego, Agna, Borgoricco, Casalserugo, Codevigo, Due Carrare, Maserà di Padova, Santa Giustina in Colle, Arsego (San Giorgio delle Pertiche), Villanova di Camposampiero, Vigonza, Campolongo Maggiore, Pettorazza Grimani: val la pena citare uno ad uno questi comuni che rappresentano il bacino principale dell’offerta 4ALL, poiché è tra le strade ed i vicoli di questi borghi che il provider ha portato la velocità, le opportunità e le libertà che solo la fibra è in grado di veicolare. Comuni lontani dal comparire nelle pianificazioni nazionali di copertura, hanno il privilegio di arrivare prima e meglio di altri grazie alla simbiosi costruita con un’azienda locale, che da questo nucleo ha iniziato a sviluppare la propria infrastruttura e ad erogare i propri servizi.

Holiday4LL

Un provider territoriale è un provider che comprende le necessità del luogo e sa interpretarle, formulando risposte ad hoc che nessun gruppo di caratura nazionale potrebbe mettere in piedi. La dimostrazione è nell’offerta Holiday4ALL, un vero e proprio toccasana per la connettività di quanti, sfruttando le seconde case per poche settimane all’anno, necessitano di connettività estemporanea e temporanea, senza i costi di abbonamenti fissi e con tutta l’affidabilità di una rete ben più affidabile e strutturata di un servizio mobile.

Holiday4ALL, mettendo a disposizione brevi periodi di connettività con costi irrisori in formula ricaricabile, è la cartina di tornasole che mette in chiaro quanto un provider territoriale possa diventare valore per la zona in cui opera: ogni seconda casa potrà diventare un estensione della propria casa principale, permetterà di connettersi dove e quando si vuole e tutto ciò con costi minimi e vantaggio massimo. L’elasticità dell’offerta come risposta alle peculiarità della richiesta locale, offrendo agli utenti esattamente ciò di cui necessitano.

4ALL è un privilegio

Non tutte le aziende hanno la fortuna di avere un partner unico per una gamma così vasta di servizi, dovendo quindi frammentare su più riferimenti le proprie necessità. Non tutte le famiglie hanno la buona sorte di un provider affidabile da poter contattare in qualsiasi momento, sapendo che una assistenza di prossimità con tecnici interni può intervenire in qualsiasi momento con tempistiche immediate.

Non tutti i territori hanno inoltre la buona stella di una azienda locale che sviluppa una propria piattaforma proprietaria e la mette a disposizione di un tessuto economico altrimenti destinato a restare impantanato nelle paludi del digital divide.

Iniziative e progetti come quello di 4ALL sono dunque un patrimonio che oggi è a disposizione di ampie zone di Veneto, Friuli e Trentino, ma che vede i propri confini ampliarsi poco alla volta ed i propri servizi radicarsi casa per casa, ufficio per ufficio. In quest’ottica, 4ALL è nel proprio territorio molto di più di un semplice provider: è un privilegio.

