5 app di fitness IA che rivoluzioneranno i tuoi allenamenti

L’intelligenza artificiale può diventare uno strumento molto comodo per supportarci nella vita quotidiana. Con gli algoritmi possiamo velocizzare praticamente qualsiasi attività: dalla cucina, con assistenti IA per ricette sorprendenti, al lavoro, con chatbot e strumenti per scrivere testi, programmare, generare immagini e persino file audio da utilizzare sui social senza preoccuparsi del copyright. Insomma, con il boom di ChatGPT e piattaforme affini gli sviluppatori di tutto il mondo stanno progettando speditamente soluzioni avanzate per qualsiasi esigenza.

Pensate che a oggi esistono già dozzine di applicazioni per smartphone e su browser Web che consentono a chiunque di accedere a piani di allenamento con il supporto dell’IA, e includono molte funzionalità avanzate anche per la gestione del proprio piano alimentare. Andiamo a vedere quindi 5 app di fitness IA che cambieranno i tuoi allenamenti.

EvolveAI, l’IA completa per il fitness

Volete allenarvi senza escludere alcun dettaglio dal piano di workout? Il servizio più completo in assoluto è EvolveAI, che combina intelligenza artificiale e report da allenatori leader del settore per creare un personal trainer e nutrizionista digitale autonomo. Oltre a offrire allenamenti, l’IA consiglia la dieta migliore per le esigenze personali e valuta attentamente lo stato di salute, per poi suggerire gli esercizi più adatti e aiutare a adottare la tecnica corretta.

EvolveAI fornisce poi check-in giornalieri per aiutare a mantenere la motivazione e monitorare i progressi, il tutto mantenendo una interfaccia utente moderna ed esaustiva. Attenzione però ai costi: si parte da 14,99 dollari al mese, per arrivare a 131,99 dollari all’anno, con una prova di due settimane a costo zero.

Fitbod: lo standard per i wearable

Fitbod offre all’incirca le medesime funzionalità: programmi e piani di allenamento personalizzati, la creazione di un profilo basato su obiettivi personali, forma fisica e attrezzature sportive a disposizione, e anche prevenzione agli infortuni con istruzioni video di alta qualità per qualsiasi esercizio. Oltretutto, monitora attivamente i progressi e suggerisce pesi e intervalli di ripetizioni ottimali, anche a seconda dei livelli di affaticamento muscolare delle sessioni precedenti.

Il grande vantaggio è la compatibilità con Fitbit, Apple Health, Strava e altri dispositivi indossabili. Come se non bastasse, Fitbod ha un’enorme libreria di post di blog informativi riguardanti salute e fitness e un podcast dedicato al tema. Insomma, non manca nulla! Anche qui ci sono dei costi aggiuntivi: il prezzo mensile è di 12,99 dollari, mentre quello annuale è di 79,99 dollari.

FitnessAI: app con animazioni 3D

FitnessAI aiuta a ottimizzare la routine di fitness sfruttando l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico, esattamente come i servizi precedentemente citati, ma operando come un chatbot tradizionale. Si possono domandare gli esercizi da fare, i pesi da sollevare e per quante serie e ripetizioni. La feature di spicco è però l’inclusione di animazioni 3D utilizzabili per osservare come svolgere correttamente un esercizio e quali muscoli vengono allenati con ciascuno di essi.

Non manca poi una prova gratuita di 7 giorni, con spesa annuale pari a 89,99 dollari. Tuttavia, si tratta di un’applicazione esclusiva per iOS. Ci sono, pertanto, dei compromessi da accettare.

Freetletics: l’app di fitness IA più popolare in Europa

Freeletics conta già su oltre 54 milioni di utenti a causa della sua versatilità: oltre a offrire allenamenti su misura e mirati, selezionando combinazioni tra oltre 350 esercizi disponibili, l’IA collabora con personale specializzato (personal trainer e nutrizionisti) per garantire sessioni fitness di alta qualità seguiti da pacchetti di nutrizione con ricette e piani alimentari su misura. Per di più, non mancano oltre 100 sessioni audio che descrivono mentalità, salute, alimentazione e allenamenti per entrare nel mindset giusto.

Il prezzo, in questo caso, è fissato a 149,76 dollari annuali per accedere esclusivamente agli allenamenti, oppure si passa a 195 dollari all’anno per includere il pacchetto dedicato alla sana nutrizione.

Zing: app per fitness con IA gratis, ma limitata

Purtroppo esistono poche soluzioni gratuite sul mercato, e Zing è una delle rare eccezioni…o quasi. L’app mobile interattiva basata su IA permette di ottenere programmi di allenamento personalizzati con coach e feedback immediato, combinando l’esperienza umana con l’apprendimento automatico. Si possono scegliere anche gli stili di conversazione con l’IA e le modalità di motivazione quotidiana.

Le funzionalità migliori, però, sono accessibili solo dietro acquisti in-app. Fortunatamente, è un servizio disponibile sia su Android che su iOS. Di conseguenza, chiunque può accedere ai piani offerti da Zing.

E ChatGPT?

Purtroppo ChatGPT non include funzionalità di pari qualità: il chatbot di OpenAI si limita a fornire potenziali piani di allenamento sulla base del prompt inserito dall’utente, senza analizzare nei minimi dettagli la loro efficacia e senza raccogliere il feedback dell’utente. Dunque, per coloro che vogliono un piano di personal training approssimativo può risultare una soluzione sufficiente. Altrimenti, meglio guardare altrove ricercando strumenti migliori e dedicati esclusivamente al fitness, come le applicazioni viste in questa occasione specifica. Meglio sfruttare servizi completi, ricchi di funzionalità ad hoc e con il supporto di specialisti, piuttosto che affidarsi a piattaforme gratuite poco adatte.