5 assistenti IA per generare ricette sorprendenti

Oramai Internet è una certezza quando si è alla ricerca di ricette da preparare. Nel momento in cui si inizia una nuova dieta, si cercano nuovi stimoli per il palato o si desidera lanciarsi verso lidi inesplorati sui fornelli, è facile aprire un browser e andare alla caccia di un piatto mai sentito o mai cucinato prima. L’ispirazione culinaria spesso arriva da esperti chef e dai loro iconici menù, ma anche da food blogger che negli anni sono diventati content creator di prima categoria. Ora, però, ci pensa l’IA a consegnarci ricette mai sentite prima.

Ebbene sì, poiché oramai l’intelligenza artificiale non funziona solo con plugin di ChatGPT per PDF, per pianificare il prossimo viaggio in giro per il mondo o per scrivere storie emozionanti e dare sfogo alla propria creatività. Ora esistono molti siti che permettono a cuochi alle prime armi, o anche professionisti del settore, di generare ricette da zero sulla base delle proprie preferenze o delle proprie esigenze dietetiche. Non è uno scherzo: ecco 5 assistenti IA per creare ricette sorprendenti!

DishGen: l’IA per una cucina più variegata

DishGen è una delle intelligenze artificiali culinarie più utilizzate al momento in tutto il mondo e comprende tutte le funzionalità che si desiderano. Basta inserire gli ingredienti desiderati, le proprie idee per una ricetta di un antipasto, un primo piatto o un dessert, le esigenze dietetiche personali e lasciare all’algoritmo la libertà totale di creare in pochi secondi un pasto unico.

L’interfaccia è per di più estremamente semplice da inquadrare: una volta visitato il sito si trova immediatamente una casella di testo dove scrivere la propria idea – rigorosamente in inglese -, con il pulsante “Genera” giusto accanto. Oppure, basta premere invio affinché l’IA inizi a creare il piatto. Senza un account è possibile realizzare solo due ricette, ma si possono visualizzare liberamente quelle realizzate da altri utenti, con annesse fotografie reali.

Crooked Recipes, per pianificare pasti al volo

Anche Crooked Recipes si occupa della generazione di ricette dagli antipasti ai dolci, passando per colazioni, comfort food, piatti per le festività e cocktail. In questo caso, però, lo strumento permette di inserire gli ingredienti presenti nella dispensa – o quelli che si desidera utilizzare – e impostare una lunga serie di parametri come lo stile del piatto (italiano, messicano o giapponese, ad esempio), le eventuali allergie, la complessità del piatto e il tempo di preparazione.

Determinati tutti i dettagli, l’IA valuta la combinazione migliore da un’ampia gamma di ricette su cui è stata addestrata. La community si occupa poi della condivisione di altri piatti intriganti, da insalate di riso a meravigliosi gelati ricchi di frutta, per non parlare di polpette, biscotti e zuppe. Le ricette possono essere prese gratuitamente, quindi non abbiate paura di esplorare il sito!

Be My Chef

Be My Chef è un generatore di ricette basato su IA che funziona su parole chiave, proprio come un generatore di immagini. Volete una ricetta semplice da realizzare in poco tempo per un dolce con cioccolata e caffè? Basta scrivere termini come “easy”, “chocolate”, “coffee” e “30 mins”, selezionare un parametro aggiuntivo come gluten-free o vegan, e dare il via alla generazione.

L’IA permette quindi di optare per più tipologie di ricette. Ad esempio, nel caso sopra selezionato l’algoritmo ha realizzato una ricetta per dessert; una per colazione; e una per smoothie. Scelto il progetto, l’intelligenza artificiale dà effettivamente vita alla ricetta fornendo ingredienti, istruzioni e una descrizione del piatto. È possibile anche selezionare una ricetta già generata da altri utenti, inserendo una o più parole chiave nella casella di ricerca per scegliere il piatto ideale.

MealPractice

Realizzato appositamente per gli amanti del cibo salutare, MealPractice offre scintille di ispirazione eliminando la monotonia dai pasti settimanali. Basta scegliere dall’interfaccia nell’home page ingredienti chiave come pollo, pesce o vegetali, oltre a fattori come “salutare”, “a bassi carboidrati” e il tipo di cucina per generare una ricetta. Esattamente come nel caso di Be My Chef, l’IA offre tre soluzioni e sta all’utente scegliere quella di interesse.

La scheda che viene prodotta dall’IA mostra quindi una immagine generata artificialmente, gli ingredienti, il processo da seguire e consente di ricevere la ricetta via e-mail, creando un account apposito. Ovviamente, non manca un ricco database di altri piatti.

Eat This Much, il massimo per la pianificazione

Una delle piattaforme più utilizzate al mondo è Eat This Much, servizio che genera interi piani alimentari a seconda di budget e del tipo di dieta. La funzionalità più di spicco resta però il calcolatore nutrizionale che stima l’apporto calorico necessario per perdere peso, focalizzarsi sulla tonificazione dei muscoli o mantenere la forma giusta.

Scelti tutti i parametri, l’IA pianifica i pasti per il giorno sulla base della quantità selezionata: con tre pasti (colazione, pranzo e cena) si riceverà una combinazione variegata di soluzioni, da uno semplice yogurt con frutta a parte a un’insalata accompagnata da una bistecca. In più, è possibile visualizzare la quantità esatta di piatti con una ricetta specifica, l’ammontare di calorie, carboidrati, grassi e proteine, la ricetta e il prezzo.