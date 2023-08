ChatGPT, 5 plugin per PDF che ti faranno risparmiare tanto tempo

I PDF sono indubbiamente tra i documenti più utilizzati al mondo: grazie a tale formato è possibile accedere a libri di qualsiasi genere, contratti, analisi finanziarie, grafici e molto altro ancora. In quasi tutti gli ambienti lavorativi ogni settimana si ha a che fare con i PDF, che però possono essere difficili da navigare. Ad esempio, un documento può contenere centinaia di pagine, rendendo complessa la ricerca di porzioni specifiche di nostro interesse. Fortunatamente, ci pensano strumenti IA come ChatGPT a semplificare il tutto.

Con l’avvio dell’era dei plug-in per il chatbot di OpenAI, infatti, è possibile sfruttare tale servizio per risparmiare tempo e denaro nella visualizzazione dei contenuti di un documento PDF. Naturalmente non è possibile applicare modifiche o gestire nel dettaglio il file ma, semplicemente dandolo in pasto all’IA, si può richiedere all’algoritmo di cercare informazioni al posto nostro, e non solo. Ecco 5 plug-in imperdibili!

AI PDF, il massimo per ChatGPT

Con il suo nome molto semplice chiarisce immediatamente a cosa serve e come funziona. AI PDF è un plug-in per ChatGPT progettato con lo scopo di estrarre informazioni dai documenti, verificando al contempo i fatti mediante la ricerca Web. Del resto, perché non sfruttare a pieno ciò che ChatGPT offre una volta acquistato l’abbonamento Plus?

Per utilizzare AI PDF basta copiare l’URL del documento disponibile online e incollarlo direttamente nel chatbot una volta abilitato il plug-in. Dopodiché, è possibile generare riepiloghi ed esaminare rapidamente il file, estraendo anche le informazioni più importanti in pochi minuti. Per documenti ricchi di dati finanziari, statistiche e testi, si tratta di una delle migliori estensioni per ChatGPT.

MixerBox ChatPDF

ChatGPT non può fare miracoli e funge prevalentemente come interfaccia e modello di linguaggio, quindi meglio non aspettarsi tante altre funzionalità da plug-in simili. Tuttavia, non mancano casi speciali molto interessanti come MixerBox ChatPDF. Questa estensione consente di interagire con i documenti in numerosi modi, estraendo dati, riassumendoli e anche traducendo il testo.

Ancora una volta, basta trovare il link di un documento PDF caricato online e incollarlo nel prompt di ChatGPT. Il documento verrà dunque analizzato e l’IA farà quanto richiesto dall’utente, rispondendo anche a domande specifiche. In più, come già anticipato, traduce integralmente l’output richiesto in altre lingue.

AAASummarize

Se volete semplicemente riepilogare al meglio i contenuti di un PDF, AAASummarize è lo strumento ideale, e non funziona solo con documenti testuali. Questo plug-in specifico si attiva anche su pagine Web e persino video su YouTube, per i quali estrapola i dati cruciali evitando così la visione dell’intero filmato.

È sufficiente prendere l’URL del video o della pagina d’interesse, incollarlo nell’input assieme alla richiesta e lasciare l’IA in azione. L’algoritmo legge quindi la trascrizione dell’audio e ritaglia esclusivamente le informazioni volute dall’utente. Eventualmente, quest’ultimo può anche richiedere a ChatGPT di evidenziare la parte specifica di un video nella quale si parla di un determinato tema.

Invoice Pilot

Questo plug-in è particolarmente mirato, in quanto focalizzato sul supporto aziendale. Nello specifico, Invoice Pilot su ChatGPT semplifica la fatturazione automatizzando attività come la creazione e la personalizzazione delle fatture, la ricerca di preventivi e la generazione di documenti PDF da inviare ai clienti.

Per utilizzare al meglio Invoice Pilot bisogna fornire alcune informazioni di base sulla propria attività, ovvero i dettagli da includere nella fattura, e lasciare campo libero all’IA. In pochi minuti verrà fornito un output con link di download per i documenti generati. Si consiglia di prestare però attenzione a questo plug-in, in quanto potrebbe memorizzare dati sensibili.

AskYourPDF

Anche in questo caso il nome spiega rapidamente l’attività principale del plug-in: si tratta di una estensione IA che aiuta gli utenti a interagire con i documenti PDF estraendo informazioni preziose, migliorando la navigazione e la comprensione dei dati in esso scritti.

AskYourPDF permette di interagire con documenti online incollando l’URL o caricando file memorizzati in locale. Dunque, una volta elaborato il file è possibile condurre indagini avanzate e richiedere dati specifici all’IA. Non manca anche una versione Pro del plug-in che dà accesso ad approfondimenti molto più corposi. Questa estensione di ChatGPT richiede però la creazione di un account per il servizio AskYourPDF.

ChatOCR: non solo PDF su ChatGPT

Più peculiare è ChatOCR, plug-in di ChatGPT che utilizza la tecnologia di riconoscimento ottico dei caratteri per estrarre informazioni da PDF, foto e documenti scritti a mano. Insomma, non solo PDF standard: l’IA supporta anche la scansione di file con porzioni stese a mano libera, come appunti su fogli di giornale o scarabocchi e schemi su pezzi di carta. Basta che la foto sia nitida per ottenere riassunti completi, lasciando all’IA la liberà di fare la sua magia.

Tutte queste estensioni richiedono, come da prassi, una certa cautela nella condivisione dei dati: meglio non essere avventati e assicurarsi che i PDF – o i documenti fisici – non includano informazioni private, in maniera tale da non condividerle con sconosciuti su server di terze parti.