5 gadget FURBISSIMI a meno di 10€ su Amazon: tutti da avere

Voglia di fare ottimi affari su Amazon, spendendo pochissimo? Scegli il tuo preferito fra questi gadget super furbi, tutti disponibili a meno di 10€. Le spedizioni, se sei abbonato ai servizi Prime, sono rapide e gratuite.

Il primo prodotto è questo kit spettacolare per la pulizia dei tuoi auricolari. Super pratico e assolutamente riutilizzabile, puoi pulire le singole cuffiette, ma anche il case di ricarica senza alcun problema. Bello esteticamente, spunta il coupon in pagina e prendilo a 6,99€ appena.

Il secondo gadget, lo ammetto, è l’unico che – seppure di qualche centesimo – sfora il budget. Fidati però, ne vale la pena! Con 10,19€ puoi portare a casa una chiavetta USB da 128GB super robusta e costruita come un moschettone, così che sia ancora più semplice avere tutti i tuoi dati sempre con te. Tanto spazio, minimo ingombro, mini prezzo: completa adesso l’ordine per approfittarne.

Il terzo gadget è un cavo spettacolare. Super robusto perché costruito in corda di nylon e dotato di rinforzi alle estremità. Doppia uscita USB C per il massimo della velocità e non solo. Grazie al massimo supporto da 100W, puoi utilizzarlo senza alcun problemi per ricaricare (o traferire dati) su smartphone, tablet e PC. Per finire: c’è un display integrato a renderlo unico. Potrai sempre leggere a quanti watt sta lavorando il prodotto. Complice uno sconto del 45% puoi portarlo a casa a 9€ circa appena.

Se lavori molto al PC, è bene pensare alla vista. Questi occhiali dotati di design alla moda e molto eleganti, sono dotati di lenti anti luce blu, pronti a proteggerti dagli schermi di PC, tablet, smartphone, TV e non solo. Approfitta della promozione e portalo a casa a 6,99€, lo sconto è del 63%.

Per finire, un praticissimo paio di auricolari Bluetooth, perfetti per ascoltare la musica che ami di più, ma anche per parlare al telefono. Design semi in ear e custodia elegante, pronta a ricaricare le cuffiette quando non sono in uso. Completa l’ordine adesso per averli a 9,99€ appena.

Visto che interessanti gadget puoi prendere da Amazon a meno di 10€ e con spedizioni rapide e gratuite, offerte dai servizi Prime? Ricorda, i prodotti sono in sconto nel momento in cui teli segnaliamo, ma potrebbero subire variazioni di prezzo successivamente.

