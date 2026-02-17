 5 giochi per Nintendo Switch 2 ora in offerta su Amazon: occasione TOP
Cinque giochi da aggiungere alla tua libreria Nintendo Switch 2 ora in offerta su Amazon: divertimento assicurato.
Cinque giochi da aggiungere alla tua libreria Nintendo Switch 2 ora in offerta su Amazon: divertimento assicurato.

La tua Nintendo Switch 2 è ferma? Mettila subito in moto con diversi titoli. Acquistarli a prezzo pieno non è mai la mossa giusta, soprattutto quando, dopo qualche mese, puoi fare tuoi i titoli più ambiti in sconto. Direttamente su Amazon, ne trovi 5 di cui non fare a meno. In questo modo la tua collezione cresce e hai sempre qualcosa a cui giocare sia quando sei da solo che in compagnia. Con ribassi che rendono i vari giochi degli affari, scegli i tuoi preferiti e portali subito a casa.

I migliori titoli da giocare sulla tua Nintendo Switch 2

La Nintendo Switch 2 è una console così pratica da accontentare i gusti di chiunque. Per questo motivo è la scelta migliore quando vuoi divertirti da solo o in compagnia, potendola portare anche con te e sfruttando tutte le nuove funzioni legate alla chat vocale per creare amicizie e rimanere sempre connesso con il tuo gruppo.

Rendi le tue sessioni di gioco ancora più uniche aggiungendo alla tua libreria 5 titoli ambitissimi. Li trovi in offerta su Amazon e sono:

Animal Crossing New Horizons, versione italiana su scheda. Disponibile a soli 57€ con sconto del 12%.

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition - Ed. Italiana - Versione su scheda

Animal Crossing: New Horizons – Nintendo Switch 2 Edition – Ed. Italiana – Versione su scheda

57,0064,99€-12%
Vedi l’offerta

Super Mario Party Jamboree + Jamboree TV, edizione italiana su scheda. Disponibile a soli 57,99€.

Super Mario Party Jamboree - Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana - Versione su scheda

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV- Ed. Italiana – Versione su scheda

57,9959,90€-3%
Vedi l’offerta

Hogwarts Legacy, versione italiana su scheda. Disponibile a soli 54,47€.

EA Sports FC 26 edizione standard su scheda. Disponibile a soli 33,23€ con sconto del 53%.

Donkey Kong Bananza, edizione italiana su scheda. Disponibile a soli 55,49€ con sconto del 12%.

Donkey Kong Bananza - Ed. Italiana - Versione su scheda

Donkey Kong Bananza – Ed. Italiana – Versione su scheda

55,4962,99€-12%
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 feb 2026

