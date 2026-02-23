 5 macchine da caffè al prezzo più folle di eBay con coupon
Dai un'occhiata alle 5 macchine da caffè al prezzo più folle di sempre su eBay grazie al coupon FEB26 che ti fa risparmiare fino a 45€ extra.
Dai un’occhiata alle 5 macchine da caffè di lusso al prezzo più folle di sempre. Le trovi solo ed esclusivamente su eBay. Sfruttando il coupon FEB26 potrai risparmiare fino a 45 euro extra. E con PayPal o Klarna puoi anche decidere di pagare in 3 rate a tasso zero.

Krups Piccolo Xs Bianca Macchina per Caffè Espresso Capsule Nescafe Dolce Gusto a soli € 47 con FEB26!

KRUPS INISSIA XN1005 Macchina Caffè capsule Nespresso 2 Lunghezze 19bar Rosso a soli € 75,90 con FEB26!

Krups Mini Me Macchina Caffè Espresso automatica Capsule Dolce Gusto KP1238 a soli € 56,90 con FEB26!

Macchina da caffè BORBONE BlueMoon Blue Moon no Didiesse Frog Garanzia 2 ANNI a soli € 83,50 con FEB26!

De Longhi Genio S Macchina caffe Capsule Dolce gusto EDG226W Bianco a soli € 60,61 con FEB26!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Osvaldo Lasperini
23 feb 2026
