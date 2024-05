5 MicroSD Lexar 64GB a soli 28€: OFFERTA TOP su Amazon

Amazon ha piazzato un’offerta a tempo davvero fantastica per garantirti zero problemi di storage. Acquista 5 MicroSD Lexar da 64GB a soli 28,49€, invece di 34,99€. Questo pacco scorta è perfetto se devi fornire di uno spazio di archiviazione sicuro e di qualità le tue telecamere di sicurezza.

Inoltre, è ideale se devi aumentare la capacità di storage degli smartphone della tua famiglia. Nondimeno, questa soluzione, essendo Plug & Play, è perfetta per tantissime altre applicazioni. La tua iscrizione a Prime ti assicura la consegna gratuita inclusa nel prezzo.

MicroSD Lexar 64GB: archiviazione veloce, sicura ed economica

Con le MicroSD Lexar da 64GB hai uno spazio di archiviazione extra perfetto per i tuoi dispositivi. Nella confezione trovi anche l’Adattatore SD per aumentarne ancora di più la compatibilità. La tecnologia avanzata garantisce velocità di trasferimento eccellenti.

Pensa, ognuna raggiunge fino a 100 MB/s di velocità in lettura. Con una valutazione di Classe U3 e V3 consentono di trasferire senza problemi e alla massima qualità foto e video 4K UHD. Questo prodotto è stato costruito per resistere a situazioni estreme e durare nel tempo.

Una MicroSD Lexar 64GB è per sempre. Grazie all’offerta di Amazon ne acquisti ben 5 a un prezzo regalo. Cosa stai aspettando? La qualità è incredibile e non vorrai più separartene. Mettile tutte in carrello a soli 28,49€, invece di 34,99€.