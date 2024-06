I 5 migliori strumenti di traduzione AI da provare subito

La traduzione professionale richiede tempo e competenze che solo i professionisti in carne e ossa possono garantire. Tuttavia, grazie ai recenti sviluppi dell’intelligenza artificiale, oggi sono disponibili nuovi strumenti di traduzione automatica estremamente efficaci.

I traduttori AI di ultima generazione sono in grado di analizzare milioni di documenti, imparare continuamente e produrre traduzioni precise e fluide in pochissimo tempo. Strumenti come DeepL, solo per fare un esempio, consentono oggi di ottenere traduzioni istantanee, con un livello di accuratezza sorprendente. Pur non eguagliando la qualità e le sfumature che solo un professionista umano può conferire, rappresentano una valida alternativa per traduzioni rapide, soprattutto ad uso personale o non specialistico.

Traduzione automatica Vs. traduzione AI (generativa)

La traduzione automatica tradizionale si basa su dizionari bilingue e regole linguistiche predefinite. Questo approccio garantisce traduzioni rapide, ma spesso imprecise, soprattutto con testi complessi o contenenti espressioni idiomatiche.

La traduzione AI utilizza reti neurali addestrate su enormi quantità di dati per comprendere il contesto e generare traduzioni più accurate e naturali. I sistemi AI apprendono continuamente dall’esperienza per migliorare nel tempo. Gestiscono meglio terminologia specialistica e sfumature linguistiche.

La traduzione generativa AI è una forma avanzata di traduzione AI che, anziché sostituire meccanicamente parola per parola, è in grado di generare nuove frasi preservando il significato originale. Grazie all’apprendimento da enormi dataset di testi, questi sistemi colgono meglio sia le sfumature stilistiche che il significato profondo.

In parole povere, la traduzione automatica tradizionale garantisce risultati veloci ma imprecisi, mentre l’AI e soprattutto l’AI generativa producono traduzioni più accurate, fluide e aderenti contesto.

Pro e contro dell’uso dell’intelligenza artificiale nella traduzione

Ecco alcuni dei vantaggi offerti dalla traduzione assistita dall’AI:

Precisione : i sistemi AI sono in grado di produrre traduzioni più accurate rispetto ai motori statistici tradizionali, perché comprendono meglio il contesto e le sfumature linguistiche.

: i sistemi AI sono in grado di produrre traduzioni più accurate rispetto ai motori statistici tradizionali, perché comprendono meglio il contesto e le sfumature linguistiche. Velocità : le traduzioni vengono generate istantaneamente, consentendo di risparmiare tempo rispetto alla traduzione manuale.

: le traduzioni vengono generate istantaneamente, consentendo di risparmiare tempo rispetto alla traduzione manuale. Scalabilità : è possibile tradurre grandi volumi di testo in molte lingue contemporaneamente, superando i limiti umani.

: è possibile tradurre grandi volumi di testo in molte lingue contemporaneamente, superando i limiti umani. Costi : l’automazione della traduzione tramite AI riduce significativamente i costi rispetto all’impiego di traduttori professionisti.

: l’automazione della traduzione tramite AI riduce significativamente i costi rispetto all’impiego di traduttori professionisti. Apprendimento : i sistemi AI migliorano nel tempo grazie all’apprendimento continuo da nuovi dati e feedback.

: i sistemi AI migliorano nel tempo grazie all’apprendimento continuo da nuovi dati e feedback. Personalizzazione: i modelli AI possono essere addestrati su corpora specifici per acquisire terminologia e stile di settori specializzati.

Facilità d’uso: basta inserire il testo da tradurre, senza necessità di competenze tecniche.

La traduzione AI tuttavia, presenta anche delle criticità:

Sfumature linguistiche : l’AI può avere difficoltà con espressioni idiomatiche, giochi di parole, humor e riferimenti culturali, non avendo la stessa sensibilità umana.

: l’AI può avere difficoltà con espressioni idiomatiche, giochi di parole, humor e riferimenti culturali, non avendo la stessa sensibilità umana. Ambiti specialistici : in settori come legale, medico e tecnico l’affidabilità dell’AI non è ancora ottimale, quindi il controllo umano resta essenziale.

: in settori come legale, medico e tecnico l’affidabilità dell’AI non è ancora ottimale, quindi il controllo umano resta essenziale. Lingue rare : la qualità delle traduzioni in lingue meno diffuse è inferiore per la scarsità di dati di addestramento disponibili.

: la qualità delle traduzioni in lingue meno diffuse è inferiore per la scarsità di dati di addestramento disponibili. Dipendenza dai dati: la qualità dei dati di addestramento può influenzare i risultati. Dataset poco ampi o di scarsa qualità limitano le prestazioni.

Perciò l’AI non può ancora eguagliare completamente la sensibilità linguistica e culturale umana. Deve essere integrata con il lavoro di professionisti esperti, specialmente in ambiti delicati come quello legale, medico e tecnico.

I 5 migliori traduttori AI per la traduzione istantanea

1. ChatGPT

ChatGPT può tradurre testi in oltre 50 lingue diverse. Basta inserire il testo da tradurre e specificare la lingua di destinazione. Può gestire traduzioni verso lingue diffuse come inglese, spagnolo, tedesco ma anche verso lingue meno comuni. Inoltre, grazie alle sue competenze linguistiche, il chatbot di OpenAI può fungere da strumento di post-editing dei testi tradotti, rendendoli più scorrevoli e naturali.

Ad esempio, può migliorare la struttura delle frasi o scegliere termini più appropriati al contesto. Tuttavia, è bene tenere presente che la traduzione non è la funzione principale per cui ChatGPT è stato sviluppato. Il suo focus rimane la generazione di testi in linguaggio naturale. Quindi non ha caratteristiche tipiche dei software professionali di traduzione, come glossari, gestione della terminologia, ecc.

ChatGPT è disponibile in versione gratuita (GPT-4o) ma con utilizzo limitato, e in versione a pagamento (ChatGPT Plus) con più funzionalità avanzate, che costa 20 dollari.

2. DeepL

DeepL è un potente strumento di traduzione AI che è cresciuto di popolarità nel corso degli anni per le sue traduzioni più accurate. Rispetto a Google Translate, DeepL è spesso preferito perché va oltre la traduzione parola per parola. Cattura il contesto e le sfumature del testo originale, rendendo le traduzioni più naturali e scorrevoli.

Con un piano gratuito, un’interfaccia familiare, integrazioni perfette con Windows e iOS e un plugin per Chrome, DeepL è accessibile a tutti. È possibile aggiungere un glossario, che consente di impostare le regole per la traduzione di parole e frasi. Tuttavia, il numero di glossari e di voci è limitato nel piano gratuito.

DeepL dispone anche di un traduttore di documenti online facile da usare e in tempo reale. È possibile tradurre PDF, documenti Word, PPT e altro ancora con un solo clic, conservando il formato originale.

3. Jasper ai

Jasper ai è una piattaforma di intelligenza artificiale conversazionale, ovvero è progettata per interagire in linguaggio naturale con gli utenti. Tra le sue funzionalità c’è la generazione di contenuti in diverse lingue. In particolare, è in grado di leggere e produrre testi in oltre 30 lingue diverse, incluse lingue diffuse come inglese, spagnolo, francese, ma anche lingue meno comuni come finlandese, norvegese, hindi.

Questa capacità multilingue la rende potenzialmente utile per diverse applicazioni che richiedono la creazione di contenuti localizzati, come siti web, materiali di marketing, documentazione tecnica. Ad esempio, è possibile fornire a Jasper un testo in inglese e generare automaticamente una versione in spagnolo o in un’altra lingua tra quelle supportate. In questo modo si possono creare rapidamente contenuti in più lingue. Chiaramente i testi prodotti vanno sempre revisionati per correggere eventuali errori ed imprecisioni.

4. Gemini

Gemini è un chatbot sviluppato da Google basato sull’intelligenza artificiale con un’interfaccia conversazionale simile a ChatGPT. Al momento è completamente gratuito. Una delle funzionalità di Gemini è la traduzione automatica di testi in diverse lingue (al momento è in grado di tradurre tra 26 lingue).

Basta inserire il testo da tradurre e specificare la lingua di destinazione per ottenere la traduzione istantaneamente. Ad esempio, è possibile chiedere a Gemini “Puoi tradurre questo testo in spagnolo?” e Gemini genererà in tempo reale la versione tradotta nella lingua richiesta. Inoltre, essendo un modello AI multimodale, il chatbot di Google può tradurre anche il testo presente all’interno di immagini. Basta caricarla e chiedere “Traduci il testo in questa immagine in italiano“.

5. Wordvice AI Translator

Wordvice AI Translator è uno strumento online di traduzione automatica che sfrutta l’intelligenza artificiale per tradurre testi da una lingua all’altra. Funziona totalmente in cloud, quindi non richiede installazioni e può essere utilizzato direttamente dal browser.

Supporta diverse lingue molto diffuse come inglese, spagnolo, francese, tedesco, italiano, portoghese. In totale copre oltre 100 lingue differenti.

Per tradurre un testo basta inserirlo nell’interfaccia online di Wordvice AI Translator, selezionare la lingua sorgente e la lingua obiettivo e il gioco è fatto. Grazie ai modelli AI e deep learning, è in grado di analizzare il testo in input e generare una traduzione in tempo reale preservandone il significato.