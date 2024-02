5 modi per accedere a GPT4 gratuitamente

ChatGPT sta diventando un supporto quotidiano per gli utenti, sia per scopi personali che professionali. L’evoluzione dell’intelligenza artificiale, insieme alla miriade di funzionalità che si aggiornano mensilmente, rende gli strumenti come ChatGPT sempre più potenti. Nello specifico, ChatGPT, basato su GPT di OpenAI, offre diverse versioni che possono essere sfruttate in due modalità differenti. La versione gratuita, ideale per gli utenti che desiderano sperimentare le capacità di GPT-3.5. Per coloro che cercano funzionalità avanzate, è disponibile ChatGPT Plus, la versione a pagamento basata su GPT-4, la quarta generazione del modello linguistico multimodale e il più intelligente. Tuttavia, per coloro che non sono ancora pronti a sottoscrivere un abbonamento a pagamento, esistono diversi metodi gratuiti per sfruttare GPT-4. Tuttavia, è importante precisare che questi metodi gratuiti non offrono tutte le funzionalità e la libertà di utilizzo che si ottiene con un abbonamento a pagamento su ChatGPT Plus. In ogni caso, ecco cinque modi per accedere gratuitamente a GPT-4, almeno per testarne le funzionalità, seppur con dei limiti.

Come sfruttare GPT-4 con Copilot

Come anticipato, GPT-4 di OpenAI è uno dei modelli di linguaggio di grandi dimensioni (LLM) più popolari e capaci al momento. Per accedere a tutte le sue funzionalità, è necessario un abbonamento a ChatGPT Plus di circa 20 $ al mese.

Tuttavia, è possibile sfruttare parte di questa elevata funzionalità di GPT-4 attraverso cinque metodi gratuiti. Il primo e il più diffuso è l’utilizzo del chatbot di Copilot, precedentemente noto come Microsoft Bing. Microsoft è stata una delle prime aziende a lavorare direttamente con OpenAI, rendendo Microsoft Edge e, a oggi, Copilot, uno dei metodi più utilizzati per sfruttare gratuitamente GPT-4. Tuttavia, sono presenti delle limitazioni: è possibile creare fino a 300 chat al giorno per 30 cicli di domande.

Copilot rappresenta il percorso più diretto, nella pratica, basta accedere a Microsoft Edge e selezionare il Chatbot Copilot per iniziare a sfruttare comodamente GPT-4. Infatti, per testare GPT-4, Copilot e le altre piattaforme sono dei metodi free ideali, poiché non comportano alcun costo ed è possibile testarli come e quando si desidera. Tuttavia, è essenziale sottolineare che, per un’esperienza completa di GPT-4 in tutta la sua praticità e completezza, l’unico mezzo è sottoscrivere un abbonamento a pagamento a ChatGPT Plus.

GPT-4 gratis utilizzando Perplexity.ai

Dopo Copilot di Microsoft, è possibile sfruttare GPT-4 grazie a Perplexity.ai, uno strumento di intelligenza artificiale pratico e veloce. Ma a differenza di Copilot, Perplexity non indica specificamente che si sta utilizzando GPT-4. Inoltre, per accedere all’utilizzo di GPT-4, è necessario attivare l’interruttore “Copilot”, che richiede l’iscrizione a Perplexity.

Inoltre, questo servizio è limitato a 5 domande ogni quattro ore e per un’evoluzione maggiore di Perplexity, è necessario un abbonamento a pagamento. Anche se in questo caso si perde la comodità di testare GPT-4 in modo gratuito, In ogni caso, gli abbonamenti nascono per l’evoluzione di funzionalità extra e spetta all’utente decidere quando e come fare l’upgrade. In sostanza, un’intelligenza artificiale più funzionale, pratica e diretta richiede un investimento, ma offre anche un valore aggiunto significativo.

Merlin e GPT-4

Un altro metodo per sfruttare GPT-4 è l’estensione del browser Chrome, Merlin. In questo caso, l’estensione fornisce l’accesso a GPT-4 gratuitamente, sebbene sia limitato a un numero specifico di query giornaliere. Merlin offre anche la possibilità di accedere al web per le richieste inserite. Anche in questo caso, è importante specificare che sono presenti dei limiti.

Più nel dettaglio, la versione gratuita di Merlin permette 102 richieste al giorno, si tratta quindi di circa tre domande GPT-4 gratuite al giorno. Questo significa che, ogni domanda inserita equivale a 30 richieste, mentre nel caso di domande con accesso a Internet, si parla di 60 richieste, diminuendo così le domande giornaliere.

Nat.dev e GPT-4

Procedendo su Nat.dev, uno strumento Open Playground che offre un accesso limitato a GPT-4. A differenza di altri strumenti, potrebbero sorgere problemi tecnici nell’elaborazione delle richieste e l’accesso a GPT-4 potrebbe richiedere un po’ più di pazienza. La velocità potrebbe non essere così efficiente come con i metodi precedenti, soprattutto quando c’è un alto afflusso di utenti sullo strumento. Tuttavia, queste sono le alternative per utilizzare GPT-4, anche se esistono altre tipologie di LLM disponibili online per soddisfare tutte le esigenze personali.

Hugging Face e GPT-4

Infine, è possibile accedere a GPT-4 anche su Hugging Face, il sito web open source dedicato all’apprendimento automatico e allo sviluppo dell’intelligenza artificiale, dove migliaia di sviluppatori collaborano e creano strumenti. In questo caso, l’accesso può essere leggermente più complicato, poiché la comunicazione con GPT-4 è spesso lenta e richiede tempo per generare risposte. Problemi che possono scoraggiare l’utente dall’utilizzare Hugging Face, soprattutto se si cerca un modello linguistico di grandi dimensioni multimodale, come GPT-4, famoso per la sua velocità nella generazione di risposte di qualsiasi genere.

Tuttavia, rimane una delle opzioni per utilizzare GPT-4 gratuitamente, anche se meno pratica. Nel tempo, diverse piattaforme che prima offrivano l’accesso a GPT-4 per diversi problemi d’accesso non offrono più questa possibile. Sicuramente, oltre a sottoscrivere un abbonamento a pagamento per utilizzare GPT-4 tramite ChatGPT Plus, la soluzione più diretta e pratica è senza dubbio l’utilizzo di Copilot su Microsoft Edge.