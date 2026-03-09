5 motori di ricerca che non impongono l'AI nei risultati

Non si può negare che i riassunti generati dall’intelligenza artificiale in cima ai risultati di ricerca abbiano una loro utilità. Perché aprire dieci link diversi sperando che uno contenga la risposta, quando si può avere una sintesi immediata? È comodo ed è veloce. Il problema è che nessuno ci ha chiesto se lo volevamo.

Internet oramai è plasmato dagli algoritmi, eppure c’è una fetta crescente di utenti che non è pronta a cedere anche l’ultimo briciolo di autonomia nella navigazione. Non per nostalgia dei vecchi tempi, ma perché a volte il valore della ricerca sta proprio nel cercare. Nello scoprire siti nuovi, nell’imbattersi in informazioni che un algoritmo non avrebbe mai selezionato per noi.

Con Google che spinge sempre più forte sulle panoramiche generate dall’intelligenza artificiale, le famigerate AI Overview, sottrarsi alle risposte automatiche sta diventando un esercizio di pazienza. Ma le alternative esistono, funzionano e sono gratuite. Ecco cinque motori di ricerca che permettono di esplorare il web alle proprie condizioni.

Stanchi dei riassunti automatici di Google? Ecco 5 alternative per navigare in libertà

DuckDuckGo: la riservatezza come filosofia, l’AI come scelta

DuckDuckGo è probabilmente il nome più conosciuto tra i motori di ricerca alternativi, sviluppato fin dall’inizio attorno a un principio chiaro: la propria attività online non è merce di scambio. Ha abbracciato l’era dell’intelligenza artificiale, ma con un approccio che nel settore tech suona quasi rivoluzionario… lasciare decidere all’utente.

È stato il primo grande motore di ricerca a permettere di filtrare le immagini generate dall’AI dai risultati. Allo stesso modo, consente di stabilire quanto spesso si vuole che le risposte assistite dall’AI appaiano nelle ricerche, è possibile ridurre la frequenza o disattivarle completamente.

La posizione dell’azienda è esplicita: Riconosciamo che non tutti vogliono l’intelligenza artificiale nella propria vita in questo momento, ed è per questo che tutte le nostre funzionalità legate all’AI sono opzionali e possono essere disattivate dalle impostazioni. Una bella dichiarazione di resistenza…

Il punto di forza è la combinazione tra riservatezza e flessibilità, si possono usare le funzioni AI quando fanno comodo e ignorarle quando non servono, senza dover per forza scegliere una cosa o l’altra.

2. Brave: indipendente per vocazione

Brave è arrivato nel mondo dei motori di ricerca nel 2021 con una promessa ambiziosa: dare agli utenti il controllo e la fiducia che cercano nelle alternative alle grandi aziende tecnologiche . A pronunciarla è stato il cofondatore Brendan Eich, già tra i creatori di Mozilla, uno che di battaglie per il web aperto ne ha combattute parecchie.

La differenza sostanziale rispetto a molti concorrenti è che Brave utilizza un proprio indice di ricerca indipendente, senza dipendere interamente da Google o Bing per i risultati. E dichiara di non vendere i dati degli utenti ad altre aziende, per il semplice motivo che non li raccoglie affatto.

I riassunti dell’intelligenza artificiale sono attivati di base per i nuovi utenti, ma disattivarli è questione di pochi passaggi nelle impostazioni. Se si cerca un’alternativa che sia fuori dall’ecosistema tradizionale dei grandi motori di ricerca, non solo per sfuggire all’AI, ma per un principio più ampio di indipendenza digitale, Brave è probabilmente il punto di partenza più solido.

3. Mojeek: il motore di ricerca che non ha fretta di essere moderno

Mojeek è quasi del tutto sconosciuto, e probabilmente è esattamente il motivo per cui vale la pena farci un pensierino. Come Brave, dispone di un proprio sistema di indicizzazione, i risultati non sono alimentati da Google né da Bing, il che significa che si sta effettivamente vedendo una versione diversa della rete, non la stessa lista rimpacchettata con un’interfaccia diversa.

Il vantaggio principale per chi cerca un’esperienza senza intelligenza artificiale è che i riassunti automatici sono disattivati per impostazione predefinita. Per ogni ricerca, Mojeek offre la possibilità di generare una sintesi dei risultati, ma sta all’utente decidere se cliccare o meno. Se non si fa, si ottiene quello che Internet offriva prima che qualcuno decidesse di pensare al posto nostro: una lista di link da esplorare. Solo risultati, ordinati per rilevanza.

5. Qwant: l’alternativa europea

Lanciato inizialmente in Francia e in Germania, Qwant si posiziona come l’alternativa europea ai colossi tech statunitensi. È ospitato su server europei e i risultati di ricerca sono privi di risposte generate dall’AI.

Va detto, per onestà, che Qwant utilizza le interfacce di programmazione di Bing per integrare i propri risultati, quindi l’indipendenza totale dai grandi attori non c’è. Ma l’assenza di riassunti automatici e la collocazione europea lo rendono interessante per chi è sensibile sia al tema dell’AI invasiva sia a quello della sovranità digitale.

Qwant, nel 202o, ha annunciato la chiusura dell’accesso ai propri servizi in alcuni paesi, senza specificare quali, non potendo garantire un livello di qualità adeguato. Alcuni utenti hanno segnalato difficoltà di accesso da diverse parti del mondo. Se si riscontrano problemi, l’utilizzo di una rete privata virtuale può risolvere la questione, anche se non è il massimo della praticità.

5. Startpage: gli stessi risultati di Google, senza Google che osserva tutto

Startpage, con sede nei Paesi Bassi, offre una proposta che sembra quasi un paradosso: i risultati di ricerca di Google, ma senza la raccolta di dati personali. La propria cronologia di ricerca non viene registrata, il profilo non viene costruito e i risultati non vengono personalizzati. Questo significa che due persone agli antipodi del pianeta che digitano la stessa ricerca vedranno esattamente la stessa lista di collegamenti. È un concetto talmente basilare, che sembra strano doverlo considerare un vantaggio competitivo.

Se si usa la barra di ricerca di Startpage, non si vedrà alcun riassunto dell’intelligenza artificiale iniettato in cima ai risultati. L’esperienza è pulita, lineare.

L’azienda offre anche un’applicazione di chat AI separata, con accesso a modelli di OpenAI, Perplexity e Anthropic. Ma è un servizio indipendente dal motore di ricerca, non è necessario usarla, e la sua esistenza dimostra semplicemente che anche le aziende più attente alla riservatezza stanno esplorando il territorio dell’intelligenza artificiale, senza però imporla a chi non la vuole.

La scelta che nessuno offre più

Il filo conduttore di queste cinque alternative è lo stesso, restituire all’utente una decisione che altrove viene data per scontata. Non si tratta di essere contro l’intelligenza artificiale, sarebbe una posizione miope e, francamente, un po’ ridicola nel 2026. Si tratta di poter scegliere quando usarla e quando no.

Il fatto che questa scelta sia diventata un elemento distintivo, qualcosa per cui serve cercare alternative specifiche, dice molto su come si è evoluto il rapporto tra utenti e grandi piattaforme.