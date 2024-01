5 prompt di ChatGPT per migliorare l'assertività sul lavoro

L’assertività è una qualità fondamentale per un leader aziendale. Tuttavia, essere assertivi richiede abilità specifiche. Esprimere con sicurezza e rispetto le proprie opinioni, esigenze e i propri limiti, rispettando ne contempo i diritti e i sentimenti degli altri, non è un comportamento innato per tutti. Spesso si tende a essere o troppo passivi o troppo autoritari. L’assertività invece, si colloca proprio a metà strada tra queste due estremi.

Imparare a comunicare in modo sano, esprimendo chiaramente i propri pensieri e sentimenti, e promuovendo il rispetto reciproco nelle relazioni lavorative, sono abilità che possono fare la differenza. Sapere quando dire “no”, quando chiedere un cambiamento e come affrontare in modo diplomatico le questioni spinose sono elementi chiave del comportamento assertivo.

5 prompt di ChatGPT per comunicare in modo assertivo sul lavoro

ChatGPT può essere di aiuto per sviluppare l’assertività. Basta copiare, incollare e modificare gli esempi forniti tra parentesi quadre nel chatbot, e mantenere aperta la stessa finestra di chat in modo da non perdere il contesto.

1. Comunicare in modo chiaro

Dopo aver fatto una serie di valutazioni e pianificato la strategia, è fondamentale coinvolgere la squadra e farla remare nella stessa direzione. Per essere leader assertivi ed efficaci, è importante comunicare in modo chiaro e conciso, senza essere né aggressivi né passivi. Migliorare le proprie capacità comunicative, esprimendo i messaggi in maniera diretta ma rispettosa, può fare davvero la differenza. Con una comunicazione assertiva, si possono evitare incomprensioni all’interno del team e guidare tutti verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti.

“Mi sto preparando per una situazione impegnativa sul posto di lavoro in cui la comunicazione assertiva è fondamentale. Mi cimenterò in un gioco di ruolo con te (ChatGPT), simulando una riunione di squadra in cui devo presentare in modo convincente il mio piano. Continueremo il gioco di ruolo avanti e indietro, con voi che rispondete come membro del team alle mie affermazioni. Una volta che avrò indicato che sono pronto per un feedback [“sono pronto per un feedback” sarà il mio segnale], esprimi un giudizio critico sul mio stile di comunicazione. Ecco come intendo iniziare la riunione: [inserire la propria dichiarazione di apertura]. Valuta la mia assertività, chiarezza e rispetto nella comunicazione e fornisci suggerimenti per migliorarla“.

2. Sviluppare la fiducia e la sicurezza in se stessi

L’assertività richiede una comunicazione efficace, ma non arrogante. Non è necessario essere presuntuosi o plateali per affermare le proprie idee e ottenere il consenso degli altri. Meglio coltivare invece, una sicurezza più serena per guadagnare il rispetto dei propri colleghi. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT:

“Per rafforzare la fiducia e la sicurezza in me stesso in modo più discreto, vorrei condividere alcuni risultati di cui sono segretamente orgoglioso e ricevere qualche parola di incoraggiamento. Questi risultati sono: [elencare i propri successi o momenti di cui si è orgogliosi]. Sulla base di questi, scrivi un discorso motivazionale che metta in evidenza i miei punti di forza e i miei risultati e come questi contribuiscano a fare di me un leader di successo. Lo scopo è quello di rafforzare la mia autostima in modo genuino e costruttivo, aiutandomi a sviluppare un senso di tranquilla sicurezza personale che possa migliorare la mia assertività sul lavoro“.

3. Dimostrare rispetto

L’assertività non implica dominanza. Al contrario, un eccesso di autoritarismo può minare il rispetto del team. Oltre a fornire istruzioni chiare e dirette, è importante comunicare apprezzamento e riconoscenza verso chi li merita. Esprimere gratitudine e lodi rafforza il legame con il gruppo, senza pregiudicare l’assertività che si vuole trasmettere. Solo chi è sicuro di sé elogia gli altri. È fondamentale mostrarsi leader decisi nel guidare e generosi nel lodare: in questo modo si otterrà la stima e la dedizione dei propri colleghi di lavoro.

“Voglio mostrare il mio apprezzamento per l’eccezionale lavoro del mio team. Per ogni membro del team, indicherò il nome, le responsabilità principali e le azioni o qualità specifiche per cui sono grato. Su questa base, puoi aiutarmi a creare delle frasi di complimento personalizzate? Ecco i dettagli: [membro del team 1: nome, responsabilità, azioni/qualità specifiche per cui si è riconoscenti], [membro del team 2: nome, responsabilità, azioni/qualità specifiche per cui si è riconoscenti], ecc. L’obiettivo è esprimere gratitudine in modo sincero e personalizzato, riconoscendo i contributi unici di ciascuno e rafforzando così un clima di squadra positivo“.

4. Stabilire i limiti

Oltre a ciò che si comunica e si fa, è importante anche stabilire ciò che non si è disposti a fare. Mettere dei paletti in modo chiaro dimostra fermezza senza bisogno di imporsi. È opportuno chiarire quando si è disponibili e quando no, il tipo di richieste che si accettano o meno, rispettando a propria volta i limiti altrui. Si consiglia di creare una dichiarazione scritta della propria disponibilità da condividere con tutti coloro che devono esserne a conoscenza. Una volta stabiliti e comunicati tali confini, è essenziale attenervisi, per trasmettere coerenza e assertività. Ecco il prompt per il chatbot di OpenAI:

“Per stabilire confini chiari con il mio team, devo redigere una nota che comunichi la mia disponibilità e i tipi di richieste che posso accogliere. Ecco i miei limiti: [specificare gli orari di disponibilità, i tipi di richieste che si accettano e i limiti specifici che si vogliono fissare]. Sulla base di queste informazioni, puoi aiutarmi a redigere un promemoria che comunichi questi limiti al mio team in modo fermo ma corretto? Il promemoria dovrebbe anche sottolineare il mio rispetto per i loro limiti e incoraggiare una comunicazione aperta. L’obiettivo è stabilire aspettative chiare che aiutino a mantenere un ambiente di lavoro rispettoso ed efficiente“.

5. Tenere a bada le emozioni

Le emozioni rischiano di minare la propria assertività. Parlare e agire spinti dall’emotività anziché dalla logica significa dire cose che non si pensano davvero e reagire senza riflettere. Non bisogna lasciare che questo accada. Colleghi e collaboratori devono avere la certezza che le decisioni e le comunicazioni siano frutto di logica e riflessione, non di stati d’animo passeggeri. Mantenere razionalità e lucidità rafforza l’assertività della leadership. Ecco il prompt per ChatGPT.

“Sto lavorando per aumentare la mia capacità di riflettere prima di parlare, soprattutto nelle situazioni in cui tendo a reagire in modo emotivo. Spesso mi lascio trasportare in situazioni come [descrivere situazioni specifiche]. Potresti suggerirmi 5 tecniche pratiche per fermarmi in quei momenti e affrontare la situazione con maggiore lucidità? Questi metodi dovrebbero aiutarmi a gestire le mie prime reazioni emotive, permettendomi di rispondere in modo ponderato e consapevole. Il mio obiettivo è padroneggiare le emozioni in questi casi specifici, per migliorare la mia assertività con risposte calme e ragionate“.