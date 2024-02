Le 5 soundbar più scontate per godersi Sanremo al meglio

Prenderà il via questa sera la nuova edizione di Sanremo, la numero 74 per il Festival. Qui è dove ti consigliamo alcune soundbar in sconto su Amazon da collegare al televisore per goderti al meglio le esibizioni dei 30 cantanti in gara e tutto lo spettacolo di queste serate.

Inizia Sanremo: goditi il Festival con queste soundbar

Partiamo dal top del quintetto: è Bose Smart Soundbar 600. Il marchio è una garanzia di qualità, anche sul fronte del design. On questo caso ci sono anche il supporto ad Alexa e la connettività Bluetooth. Oggi può essere tua con un risparmio di ben 150 euro.

Il modello Yamaha YAS-109 è protagonista oggi di uno sconto di 120 euro sul prezzo di listino. Può contare su un comparto audio senza compromessi, potente e cristallino al tempo stesso, sul Bluetooth per lo streaming della musica, sull’integrazione di Alexa e molto altro ancora.

Da un altro brand leader del settore, ecco Samsung HW-C400/ZF. Approfitta dell’offerta di oggi per portarla a casa. Al suo interno nasconde quattro speaker e un woofer. Può contare sulla tecnologia Surround Sound Expansion.

Spesa più contenuta, ma tutta la versatilità di un sistema 2.1, per Ultimea Nova S40. In questo caso c’è un subwoofer esterno. Eccolo in doppio sconto su Amazon.

Più economico, ma in grado di potenziare l’audio del televisore, EnjoyNest S16A. Compatibile anche con i computer, è dotata di pulsanti fisici e di un comodo telecomando. Per acquistarla in offerta a un prezzo davvero stracciato devi solo attivare il coupon dedicato.

Ricordiamo che, per l’occasione Amazon ha aperto il negozio ufficiale di Sanremo 2024. È già in vendita anche il doppio CD con tutte le canzoni del Festival.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.