50% di sconto su Ring Intercom, il dispositivo di Amazon per rendere smart ogni citofono

Il fascino della tecnologia non è solamente quello di aver reso più semplici e veloci tante attività quotidiane, ma anche quello di darci ogni giorno la possibilità di fare cose altrimenti impossibili. Come quella di rispondere al citofono anche quando non siamo in casa e gestire gli accessi alla nostra abitazione direttamente da remoto. Il campanello smart Ring Intercom di Amazon consente di fare proprio tutto questo spalancando le porte (nel vero senso della parola) a una serie di vantaggi che puoi apprezzare ogni giorno. Adesso con le Offerte di Primavera di Amazon puoi acquistare Ring Intercom con un incredibile 50% di sconto.

3 ragioni per scegliere Ring Intercom

Apertura a distanza: controlla e apri il citofono direttamente dal tuo smartphone.

Audio bidirezionale: parla con chi suona alla porta ovunque tu sia.

Integrazione con Alexa: gestisci il citofono con comandi vocali per un’esperienza smart.

Come Ring Intercom può migliorare la tua giornata

A che serve un campanello smart? Immagina che sei dovuto uscire per una commissione improvvisa e che il corriere citofona per consegnarti un pacco. O che il postino suona per lasciarti una comunicazione importante ma tu sei in ufficio. O, ancora, che ti sono venuti a fare una sorpresa e non ti trovano ma tu stai tornando. Con Ring Intercom puoi affrontare tutte queste situazioni con estrema comodità.

Ring Intercom di Amazon, infatti, è un potente campanello smart che ti consente non solo di ricevere una chiamata sul tuo smartphone quando qualcuno citofona e tu non sei in casa, ma anche di rispondere (grazie all’audio bidirezionale) così da comunicare con il corriere, il postino e chiunque suoni alla tua porta.

L’altro aspetto che trovo davvero utile e interessante è la possibilità di utilizzare delle chiavi virtuali. Cosa significa? Che non devi essere fisicamente presente per aprire una porta. È una funzione utilissima se hai figli che tornano da scuola a orari sempre diversi, così come se gestisci una struttura ricettiva (B&B, affittacamere, eccetera) o se hai un vicino fidato al quale chiedere di lasciarti sul tavolo il pacco che ha ritirato al posto tuo mentre eri fuori.

Ideale per chi…

Vuole rispondere al citofono anche quando non è in casa.

Desidera offrire accesso temporaneo a ospiti o corrieri.

Cerca una soluzione facile da installare e compatibile con Alexa.

Il campanello smart Ring Intercom di Amazon è semplicemente pazzesco per la sua comodità di utilizzo ed è anche semplice da installare (non servono tecnici o modifiche strutturali) così da poterlo utilizzare appena lo ricevi. Ricorda che è in promozione con il 50% di sconto e acquistandolo adesso lo paghi solamente 41,99€.