500€ di SCONTO sul notebook da gaming ASUS TUF F15: MINIMO Amazon

Un minimo storico fantastico potrebbe regalarti un nuovo e potentissimo notebook da gaming per natale. ASUS TUF F15 è in offerta con ben 500 euro di sconto rispetto al prezzo ufficiale: e con il pagamento a rate puoi rendere l’acquisto ancora più conveniente.

ASUS TUF F15 in offerta: la scheda tecnica del notebook da gaming

Il design distintivo e la qualità costruttiva elevata rendono questo notebook un compagno di gioco affidabile e resistente. Il pannello veloce con una straordinaria copertura del 100% sRGB e una frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce un’esperienza visiva mozzafiato. Con la tecnologia Adaptive-Sync, il display si sincronizza perfettamente con la GPU, eliminando il lag e offrendo un gameplay ultra-fluido.

La tastiera ottimizzata per il gioco con retroilluminazione RGB non solo offre prestazioni di gioco superiori ma ti permette anche di esprimere il tuo stile personale. La webcam HD 720p assicura che tu sia sempre pronto per le tue sessioni di streaming o per le videochiamate con gli amici.

Questo notebook è un mostro per il gioco: con il processore Intel Core i7 di tredicesima generazione e la potente scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 da 6GB GDDR6, avrai la potenza necessaria per affrontare ogni sfida di gioco e attività quotidiane.

L’esperienza audio è altrettanto sorprendente grazie alla tecnologia Audio DTS, che offre un suono surround virtuale a 7.1 canali. E con il sistema AI bidirezionale di cancellazione del rumore, immergiti completamente nel tuo gioco senza distrazioni.

Leggero, resistente e adatto a ogni occasione, l’ASUS TUF F15 è il compagno ideale per il gaming, la creazione di contenuti e il lavoro ad alta intensità. Approfitta subito di questa offerta di Natale e regalati il notebook da gaming dei tuoi sogni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.