5+1 consigli per fare successo su Instagram

Instagram non è solamente un social network basato sulla fotografia, ma è diventato in breve tempo una vera e propria vetrina di lancio per giovani influencer e aziende. Eppure non è sempre facile raggiungere un discreto successo: questo perché – come tutti i “fratelli” social – anche Instagram segue delle regole ben precise che vanno comprese fino in fondo per aprirci le porte al successo. Vuoi capire come fare successo con il tuo profilo su Instagram? Ecco 5(+1) consigli che ti saranno utili durante il percorso.

1. Realizza una content strategy

Il primo passo per portare il proprio profilo Instagram ad un livello superiore è la creazione di una content strategy di valore che ti consenta di comunicare ed entrare in sintonia con il tuo pubblico. Pianificare, produrre, modificare e programmare sono infatti delle attività fondamentali quando l’obiettivo è costruire step-by-step un profilo efficiente e di successo.

Se vuoi approfondire l’argomento, ti consigliamo un ottimo corso a cura della business coach Julieta Tello: 21 videolezioni in cui potrai imparare passo dopo passo come realizzare la tua personalissima content strategy. Lo puoi trovare a questo link al prezzo promozionale di 16,90 euro.

2. Impara il funzionamento dell’algoritmo

Sapevi che l’algoritmo di Instagram è basato su un’equazione matematica che presenta oltre 500 variabili? Il suo scopo principale è quello di definire quando il tuo post viene mostrato nelle homepage altrui. Imparare, quindi, gli orari di attività dei propri follower e pianificare i post di conseguenza potrebbe rivelarsi una strategia vincente. Se disponi di un profilo business o creator puoi visualizzare tutti questi dati nell’apposita scheda Insight.

3. Gli hashtag: miglior amico e peggior nemico

Gli hashtag sono fondamentali per classificare i tuoi contenuti e raggiungere così uno specifico target di pubblico. Ma attenzione: hashtag fuorvianti o che non c’entrano nulla con ciò che posti potrebbero rivelarsi controproducenti, penalizzandoti nel complicato algoritmo di Instagram. Perciò hashtag sì, ma con moderazione e occhio!

4. Interagisci con i tuoi follower

Dare vita a una community è la chiave per il successo. Agli utenti piace interagire con i personaggi pubblici e i content creator: nel tuo profilo dai molto spazio ai tuoi fan, cercando di creare una connessione e un legame che possa man mano fidelizzarli verso il tuo progetto.

5. Scrivi i post in modo intelligente

Se non puoi permetterti un copywriter, allora tocca a te il compito di porre particolare attenzione al testo dei tuoi post. Le parole che accompagnano ogni fotografia sono infatti uno degli ingredienti principali del successo su Instagram: scegli qualcosa che sappia catturare, ma soprattutto ricorda di inserire nelle prime righe ciò di cui stai parlando. Hai mai notato, scrollando la homepage, che le prime righe di testo sono le uniche visibili a colpo d’occhio? In quei pochi caratteri cerca di riassumere o indurre curiosità in chi scorre.

Extra tip: Stories o feed? Che confusione!

Sono meglio le stories o il feed? La risposta è: entrambi, in egual misura. Le stories creano una tipologia di contenuto che tende ad unire creator con i propri follower, mentre i post sul feed sono uno scenario più duraturo, che può essere visto e commentato anche a distanza di tempo. In genere il feed è il primo biglietto da visita del tuo profilo, perciò cerca di tenerlo ben curato e magari tematico per invogliare gli utenti a visualizzare i tuoi post.

Sei pronto a sfondare su Instagram? Ricorda di tenere bene a mente i nostri consigli nella tua scalata verso il successo!

