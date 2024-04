512GB e potenza INFINITA su POCO M6 Pro, smartphone BESTIA e sconto 100€

Uno smartphone dedicato a chi piace smanettare e chi non ha tempo di preoccuparsi dello spazio residuo. POCO M6 Pro ha 12 GB di RAM e 512 GB di memoria dalla sua parte oltre ad una potenza che ti permette di fare la qualunque. Un vero colosso tra le mani che ti soddisfa dal primo momento.

Su Amazon lo trovi in promozione con uno sconto lampo che ti permette di averlo a soli 199€. Lo sconto effettivo è di cento euro sul prezzo di listino quindi non ti far scappare questa occasione. Collegati in pagina.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

POCO M6 Pro è uno smartphone che tra le mani fa le scintille

Al suo interno ha tutta la potenza di cui sei in cerca per divertiti con app ma non fare a meno di gaming mobile e streaming. Qua non parliamo dei soliti giochi arcade e puzzle ma di veri e propri titoli che mettono alla prova le schede tecniche degli smartphone.

Per fortuna che POCO M6 Pro ha tutto dalla sua parte. Le caratteristiche che ti ho già elencate unite al processore Ultra non temono alcuna operazione.

Ma lo smartphone ha anche altro da offrirti: hai un display ampio e AMOLED con colori vividi, risoluzione avanzata e 120Hz per una fluidità soprannaturale. Non fare a meno neanche del comparto fotografico con fotocamere triple e selfie cam che ti fa una stella.

La batteria? Duratura e con ricarica rapida a 67W per essere sempre sul pezzo.

Che altro aspetti, non far scadere l’offerta a tempo su Amazon. Collegati al volo per acquistare il tuo POCO M6 Pro a soli 199€ e risparmiare cento euro in un colpo solo.

Le spedizioni, come al solito, sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.