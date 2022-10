Il 5G è sempre più economico: con Fastweb bastano meno di 8 euro al mese

Sono oramai 3 anni che il 5G è arrivato in Italia e tutti i principali operatori del Paese consentono l’accesso alla rete mobile di nuova generazione grazie a offerte dedicate. Le opzioni a disposizione degli utenti sono numerose e sempre più convenienti. Oggi, infatti, è possibile accedere al 5G a meno di 10 euro al mese. L’offerta giusta da tenere in considerazione arriva da Fastweb che propone la sua tariffa Fastweb Mobile ad un costo di 7,95 euro al mese, con attivazione online gratuita. L’offerta in questione propone ben 90 GB al mese da utilizzare sia in 4G che in 5G.

Con l’offerta di Fastweb il 5G diventa accessibile a tutti

Fastweb Mobile è, al momento, l’offerta più economica per tutti gli utenti interessanti a sfruttare le prestazioni del 5G per navigare in mobilità ad alta velocità. La promozione è anche tra le offerte più vantaggiose di tutto il settore di telefonia mobile, proponendo un pacchetto di minuti, SMS e Giga davvero completo. Scegliendo l’offerta Fastweb è possibile sfruttare:

minuti illimitati verso tutti in Italia e dall’Italia verso decine di destinazioni internazionali

verso tutti in Italia e dall’Italia verso decine di destinazioni internazionali 100 SMS verso tutti in Italia

verso tutti in Italia 90 GB in 4G e 5G ogni mese

ogni mese in roaming in UE è possibile sfruttare minuti illimitati, 100 SMS e fino a 8 GB al mese senza costi aggiuntivi

L’offerta di Fastweb costa solo 7,95 euro al mese con addebito su credito residuo o su conto (l’operatore lascia libertà di scelta all’utente). Da notare che l’attivazione è gratuita scegliendo la procedura di sottoscrizione online, con consegna a casa o ritiro in negozio. Da notare che la promozione apre le porte ad altri vantaggi. Dopo aver attivato l’offerta, infatti, sarà possibile recarsi in un Negozio Fastweb per acquistare uno smartphone a rate (ci sono anche i nuovi iPhone 14 oltre a vari top di gamma Android disponibili). La proposta di Fastweb è disponibile per tutti e, quindi, può essere attivata con portabilità da qualsiasi operatore oppure richiedendo un nuovo numero di cellulare.

