5G, raggiunto l'orizzonte dei 5 Gigabit/secondo

Le connessioni 5G arrivano ad un nuovo ed ulteriore record sotto l'egida di TIM, Ericsson e Qualcomm. Non si tratta più soltanto di una dimostrazione muscolare rispetto a quanto il 5G sia in grado di fare, ma è un passo avanti ulteriore nel tipo di performance conseguibili e di ambiti entro cui il 5G può rivelarsi fondamentale.

Il record è stato registrato a Roma ed equivale a 5 Gigabit/secondo in downlink con picchi a 5,2 Gigabit/secondo. Il risultato è stato raggiunto grazie alla funzionalità di “Dual Connectivity” che combina le frequenze a 3.7 GHz e ad onde millimetriche (26 GHz), sfruttando 800 MHz di ampiezza di banda sulla frequenza a 26 GHz.

Così plaude al nuovo successo conseguito Stefano Siragusa, Deputy del Direttore Generale e Chief Network, Operations & Wholesale Officer di TIM:

Con questo nuovo primato europeo, che fa leva sugli elementi più innovativi della tecnologia 5G – dalle onde millimetriche all’architettura 5G Stand Alone – ci confermiamo l’operatore di riferimento nell’evoluzione delle reti e dei servizi per la Gigabit Society. Il risultato ottenuto ci permette di accelerare nello sviluppo di soluzioni 5G end-to-end, abilitando offerte ad elevato valore aggiunto per i nostri clienti, dalla Cloud Transformation alle Reti Private 5G per lo Smart Manufacturing, fino alla piena digitalizzazione di tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni del Paese