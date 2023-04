5G, rete prossima a 6 miliardi di device connessi

La rete 5G è ancora in fase di diffusione in tutto il mondo e, mentre in Italia si conferma poco performante rispetto ad altri Paesi, altrove l’installazione e attivazione delle infrastrutture avviene rapidamente. Secondo le nuove stime degli analisti di Omdia, riprese da TechRadar, entro la fine del 2027 ci saranno quasi 6 miliardi di abbonati al 5G su scala globale. Per paragone, si tratta di un valore quadruplicato rispetto ai dati registrati a fine 2022.

Il boom del 5G deve ancora avvenire

Il numero di fruitori di servizi correlati alla rete mobile di quinta generazione, secondo gli esperti, dovrebbe passare a quota due miliardi entro fine 2023, confermando così le stime precedenti del gigante delle telecomunicazioni Ericsson. Per Omdia, nel 2022 sono state aggiunte 455 milioni di nuove connessioni 5G in tutto il mondo; ergo, ci si aspetta un incremento pari o maggiore nei prossimi mesi.

Chris Pearson, presidente di 5G Americas, ha dunque osservato che il 5G sta crescendo notevolmente e sta vedendo un ridimensionamento molto più veloce rispetto alle scorse generazioni:

“Mentre implementazioni e connessioni vengono aggiunte a un ritmo significativo, la promessa del 5G sarà realizzata dal progresso tecnologico in aree come l’architettura autonoma e il network slicing per nuovi casi d’uso.”

Kristin Paulin, principale analista di Omdia, ha dunque aggiunto che gli operatori di telecomunicazioni stanno guidando l’adozione del 5G con prezzi più bassi e promozioni molto intriganti per smartphone sotto forma di bundle. Questo sarà il fattore cruciale nella determinazione del futuro successo della rete in questione a livello internazionale.

In Italia nello specifico abbiamo notato poi lo scorso mese il nuovo bando per progetti di ricerca e sviluppo proprio nelle tecnologie 5G: chissà che impatto avrà nell’evoluzione dello standard nel Belpaese.