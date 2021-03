Disponibile l’ultima revisione dell’Ericsson Mobility Report con i dati aggiornati alla fine del 2020. Tra i dati che emergono, due su tutti: sul pianeta ci sono circa 6 miliardi di utenti mobile (a fronte di una popolazione mondiale stimata in 7,8 miliardi di persone) e 8 miliardi di SIM. La quota è cresciuta di 19 milioni negli ultimi tre mesi dello scorso anno, spinta soprattutto da paesi come l’India (+4 milioni), l’Indonesia (+4 milioni) e il Pakistan (+2 milioni).

Ericsson Mobility Report: più SIM, più traffico

Su nello stesso periodo il numero degli abbonamenti mobile broadband di quasi 100 milioni di unità con un +5% anno-su-anno. Incremento significativo anche per il traffico dati: nel grafico qui sotto le colonne rosse rappresentano quello generato a livello globale dalla fine del 2014 ai mesi scorsi. +51% tra il quarto trimestre 2019 e lo stesso periodo del 2020. Determinante il consumo di video con riferimento sia ai contenuti in streaming sia alla comunicazione in tempo reale.

Considerando le tipologie dei dispositivi, oggi il 77% di quelli in circolazione appartiene alla categoria smartphone. Cresce infine il 5G: in questo caso gli abbonamenti hanno fatto registrare una crescita pari a 70 milioni di unità arrivando a toccare quota 220 milioni a livello globale. Giù invece quelli alle reti HSPA (-60 milioni) e GSM (-80 milioni). Per ulteriori dettagli, informazioni e statistiche invitiamo a consultare la versione integrale dell’Ericsson Mobility Report (PDF).