 65" di puro spettacolo con questa smart TV TCL 4K UHD, il prezzo è follia
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

65" di puro spettacolo con questa smart TV TCL 4K UHD, il prezzo è follia

Una smart TV TCL 4kUHD da 65" come questa è un gioiello nel tuo salotto con immagini vivide e realistiche: Google TV integrato.
65
Tecnologia
Una smart TV TCL 4kUHD da 65" come questa è un gioiello nel tuo salotto con immagini vivide e realistiche: Google TV integrato.

Per mettere un televisore da 65″ in casa ti aspetteresti di dover spendere un bel cifrone. In realtà non è così perché se approfitti dei giusti sconti, l’affare è dietro l’angolo. È così per questa smart TV TCL 4K UHD che su Amazon raggiunge un prezzo inverosimile. Approfitta sia del ribasso del 39% che dell’extrasconto in carrello per portarla a casa con soli 380 euro invece di 649 euro. Cosa stai aspettando? Sbrigati prima che finiscano le scorte.

Compralo su Amazon

La smart TV TCL 4K UHD è il modello 65V6C, un vero gioiellino di ultima generazione. Non solo è performante ma anche bello a vedersi con i suoi bordi inesistenti, il pannello super sottile e un design che ti permette di posizionarlo ovunque in casa. Puoi decidere sia per l’appoggio attraverso i suoi supporti che per il fissaggio al muro perché è presente il supporto VESA. Una volta che lo accendi, lo spettacolo ha inizio con una visione così elevata da catapultarti nelle scene riprodotte con una facilità disarmante. Prima di vedere quali sono le sue specifiche tecniche, ti faccio sapere che monta Google TV come sistema operativo e che è compatibile sia con Google Assistant che con Amazon Alexa. Le applicazioni per lo streaming ci sono tutte e se qualcuna manca all’appello, la puoi scaricare dallo store senza limiti.

TCL 65V6C TV 65

TCL 65V6C TV 65" 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

399,00 649,00€ -39%
Vedi l'offerta

Il pannello HVA ha una dimensione di 65″, i quali appaiono più grandi grazie all’assenza di cornici. La tecnologia impiegata è LED e offre un’ottima resa visiva con una gamma cromatica estesa. Non solo la risoluzione è 4K UHD ma ci sono anche tecnologie accessorie come l’HDR10, HLG e HDR10+ per rendere i colori ancora più luminosi, realistici e brillanti. Merito delle sue immagini stupende è anche del processore AiPQTM che analizza in tempo reale le immagini per rendere più stabili e di elevata risoluzione.

Non perdere questa occasione di doppio risparmio su Amazon. Collegati per acquistare la tua smart TV TCL 4K UHD da 65″ con soli 380 euro invece di 649 euro subito.

TCL 65V6C TV 65″ 4K UHD Smart LED TV, 4K HDR, Google TV con design senza bordi (Dolby Audio, Motion Clarity, compatibile con Google Assistant e Alexa)

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 8 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)

Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ è tuo: PRECIPITA il prezzo per il 12+512GB

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ è tuo: PRECIPITA il prezzo per il 12+512GB
Ultima chiamata: se vuoi questo monitor LG 27

Ultima chiamata: se vuoi questo monitor LG 27" 4K scontato, fai presto
HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon

HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon
Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)

Tutta la tecnologia a 10€ alla Festa delle Offerte Prime (Ultimo GIorno)
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ è tuo: PRECIPITA il prezzo per il 12+512GB

Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ è tuo: PRECIPITA il prezzo per il 12+512GB
Ultima chiamata: se vuoi questo monitor LG 27

Ultima chiamata: se vuoi questo monitor LG 27" 4K scontato, fai presto
HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon

HUAWEI MatePad SE è il tablet su cui puntare: crolla a meno di 150€ su Amazon
Paola Carioti
Pubblicato il
8 ott 2025
Link copiato negli appunti