7 prompt per fare di ChatGPT un partner creativo

Per chi scrive per mestiere, delegare interamente la scrittura a una macchina rischia di vanificare il senso stesso del proprio lavoro. L’intelligenza artificiale, però, può essere utile senza sostituirsi a chi scrive, come strumento di supporto.

L’AI, infatti, può fare qualcosa di molto più utile che generare testo. Come? Mettendo alla prova ciò che si scrive. Testare le idee prima di iniziare, identificare le lacune nella ricerca, individuare dove il testo annoia il lettore, segnalare le abitudini stilistiche di cui non ci si accorge più, fare l’avvocato del diavolo quando si è troppo innamorati della propria tesi. Insomma, può essere un buon partner di scrittura, e da quando è diventato meno incline all’adulazione, può dire apertamente quando un’idea non funziona.

Come usare ChatGPT per migliorare la scrittura: 7 prompt utili

Ecco sette prompt per usare ChatGPT prima, durante e dopo la scrittura senza chiedergli mai di produrre una singola frase.

1. Mettere alla prova un’idea prima di scrivere

Esempio di prompt: Sto pensando di scrivere un articolo che sostenga che [idea]. Non devi aiutarmi a scriverlo. Dimmi cosa c’è di debole nella premessa, quali supposizioni sto facendo e su cosa un lettore scettico potrebbe avere da obiettare.

Il trucco è dire a ChatGPT cosa non deve fare. Il punto non è lasciare che il chatbot decida se l’idea è buona, ma scoprire le domande a cui bisogna rispondere prima di iniziare a scrivere.

2. Trovare le domande che non ci si è posti

Prompt: Ecco quello che so su [argomento]. Quali domande dovrei pormi per capire se ho compreso davvero a fondo la questione? Non rispondere alle domande, indicami soltanto gli aspetti che dovrei approfondire.

L’ultima istruzione fa la differenza. L’obiettivo non è che ChatGPT fornisca la risposta — è che indichi cosa manca.

3. Usare l’AI per capire le fonti, non per sostituirle

C’è una differenza enorme tra usare ChatGPT come fonte e usarlo per capire le proprie fonti. Citare il chatbot per un’affermazione fattuale è rischioso. Usarlo quando si fissa una documentazione tecnica pensando “ma che significa?” è perfettamente ragionevole.

Prompt: [Incollare il materiale] Spiegami questo argomento partendo dal presupposto che affronto l’argomento per la prima volta. Chiarisci i concetti fondamentali e non dare nulla per scontato. Usa soltanto le informazioni presenti nel materiale. Se ciò che chiedo non può essere ricavato dal materiale, dimmelo, invece di inventare una risposta.

Poi si torna al materiale originale. Una volta capito un minimo di un argomento, si sa improvvisamente cosa cercare, con chi parlare e quali domande porre. ChatGPT non fa la ricerca, aiuta a diventare più bravi nel farla.

4. Chiedere a ChatGPT di dissentire

Questa è forse la funzione più preziosa. I chatbot tendono a essere d’accordo con tutto, che è è anche piacevole in una conversazione, peccato che sia completamente inutile quando si cerca di capire se un’argomentazione regge oppure no.

Prompt: Costruisci l’argomentazione più forte possibile contro la mia posizione. Quali prove o ragionamenti userebbe qualcuno per contestarla?

Forse le obiezioni di ChatGPT possono essere deboli, o sono già state affrontate nel testo. In ogni caso, si è costretti a difendere l’argomentazione anziché chiedere a un chatbot di validarla.

5. Scoprire dove il testo annoia

Una volta scritta la bozza, non serve che ChatGPT la riscriva. Può essere più utile chiedergli di individuare i passaggi in cui il lettore potrebbe perdere il filo.

Prompt: Leggi questo testo dal punto di vista di un lettore impaziente. Individua i tre passaggi in cui è più probabile che abbandoni la lettura. Non riscrivere nulla, spiegami semplicemente perché, in quei punti, il testo rischia di non essere coinvolgente.

La differenza tra diagnosi e cura è il cuore di questo approccio. ChatGPT può dire che si sono spesi quattro paragrafi per spiegare qualcosa che il lettore aveva capito dopo due. Può segnalare che l’apertura è lenta o che un’idea interessante compare a metà testo quando meriterebbe più spazio. Ma la correzione e tutte le decisioni del caso spettano all’utente.

6. Scovare le cattive abitudini

Ogni scrittore tende ad avere dei difetti ricorrenti, come usare troppo spesso una certa parola, iniziare molti paragrafi nello stesso modo, ricorrere agli stessi connettivi o aggiungere avverbi ed espressioni di cui si potrebbe fare a meno. Dopo un’ora passata a rileggere la stessa bozza, però, questi dettagli diventano quasi invisibili.

Prompt: Non riscrivere questo testo. Analizza le mie abitudini di scrittura. Cerca parole ed espressioni ripetute, strutture ricorrenti, avverbi o frasi superflue, luoghi comuni e schemi stilistici che tendo a usare troppo spesso.

Si può rendere l’esercizio ancora più utile dando a ChatGPT più testi scritti in periodi diversi e chiedendo quali schemi compaiono in tutti.

7. Analizzare la bozza finale prima di pubblicare

L’ultimo passaggio prima di considerare un testo finito non è chiedere a ChatGPT di “migliorarlo”, ma di fare un esame critico.

Prompt: Agisci come un redattore finale scettico. Non riscrivere nulla. Identifica le affermazioni fattuali che dovrei verificare, le supposizioni che sto facendo, le contraddizioni o le incoerenze, i punti in cui non ho sostenuto la mia argomentazione e le domande che un lettore potrebbe ancora avere quando finisce di leggere.

Per un testo importante, l’istruzione può essere ancora più severa: Non dirmi cosa funziona nel testo. Mi interessano solo i potenziali problemi.

Poi si lavora sulle risposte da soli. ChatGPT potrebbe segnalare qualcosa che non ha bisogno di correzione o potrebbe fraintendere l’argomentazione. Ma avrà fatto ciò che ogni buon redattore fa: obbligare a guardare il testo con gli occhi di qualcun altro prima di consegnarlo al mondo.