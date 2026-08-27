 ChatGPT gratis: arrivano le attività programmate, ecco i limiti
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ChatGPT gratis: arrivano le attività programmate, ecco i limiti

ChatGPT porta le attività programmate nel piano gratuito. Fino a tre attività attive, con esecuzioni una tantum o al massimo giornaliere.
ChatGPT gratis: arrivano le attività programmate, ecco i limiti
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ChatGPT porta le attività programmate nel piano gratuito. Fino a tre attività attive, con esecuzioni una tantum o al massimo giornaliere.
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ChatGPT ha ricevuto un aggiornamento il 25 agosto, che introduce diverse novità per le attività programmate (Tasks), che permettono appunto, di programmare dei compiti. Fino ad ora serviva un account a pagamento per usufruire di questa opzione, ma ora non è più così. Come ha annunciato OpenAI, gli utenti della versione gratuita possono creare fino a tre Task attivi. Anche se ci sono dei limiti, almeno tutti hanno la possibilità di provare la funzione.

ChatGPT gratis: ora si possono usare le attività programmate (Tasks)

I task possono essere eseguiti una tantum oppure ripetersi al massimo una volta al giorno, grazie a finestre di pianificazione flessibili. Una stessa attività può quindi essere utilizzata con frequenza giornaliera, o meno regolarmente, ma non di più. OpenAI introduce inoltre la condivisione delle attività programmate per gli utenti delle versioni gratuita, Go, Plus e Pro. I destinatari possono così consultare le istruzioni per usarle come base e personalizzarle all’occorrenza. È anche possibile collegare le proprie applicazioni e creare una copia indipendente.

Inoltre, webhook permettono di avviare automaticamente un’attività pianificata in ChatGPT Work quando cambia qualcosa in un’applicazione compatibile. Questo consente all’utente di portare avanti i propri progetti senza dover controllare costantemente gli aggiornamenti. I webhook compatibili includono i nuovi messaggi Gmail, i messaggi dei canali Slack e l’attività delle pull request su GitHub. Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di riassumere un’email che annuncia l’apertura delle iscrizioni o di proporre possibili azioni dopo che un cliente ha condiviso il proprio feedback su Slack, spiega l’azienda.

Disponibilità

Questa novità tuttavia, non è disponibile per tutti. È considerata una funzione avanzata destinata ai professionisti e bisogna mettere mano al portafoglio per usufruirne. Solo gli utenti di ChatGPT Plus e Pro vi hanno accesso, non quelli delle versioni gratuita e Go. Come per le attività pianificate, potrebbe arrivare su tutte le versioni in futuro. ChatGPT sul web e le applicazioni iOS e Android sono compatibili.

Fonte: OpenAI

Pubblicato il 27 ago 2026

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