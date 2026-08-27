ChatGPT gratis: arrivano le attività programmate, ecco i limiti

ChatGPT ha ricevuto un aggiornamento il 25 agosto, che introduce diverse novità per le attività programmate (Tasks), che permettono appunto, di programmare dei compiti. Fino ad ora serviva un account a pagamento per usufruire di questa opzione, ma ora non è più così. Come ha annunciato OpenAI, gli utenti della versione gratuita possono creare fino a tre Task attivi. Anche se ci sono dei limiti, almeno tutti hanno la possibilità di provare la funzione.

ChatGPT gratis: ora si possono usare le attività programmate (Tasks)

I task possono essere eseguiti una tantum oppure ripetersi al massimo una volta al giorno, grazie a finestre di pianificazione flessibili. Una stessa attività può quindi essere utilizzata con frequenza giornaliera, o meno regolarmente, ma non di più. OpenAI introduce inoltre la condivisione delle attività programmate per gli utenti delle versioni gratuita, Go, Plus e Pro. I destinatari possono così consultare le istruzioni per usarle come base e personalizzarle all’occorrenza. È anche possibile collegare le proprie applicazioni e creare una copia indipendente.

Inoltre, webhook permettono di avviare automaticamente un’attività pianificata in ChatGPT Work quando cambia qualcosa in un’applicazione compatibile. Questo consente all’utente di portare avanti i propri progetti senza dover controllare costantemente gli aggiornamenti. I webhook compatibili includono i nuovi messaggi Gmail, i messaggi dei canali Slack e l’attività delle pull request su GitHub. Ad esempio, si può chiedere a ChatGPT di riassumere un’email che annuncia l’apertura delle iscrizioni o di proporre possibili azioni dopo che un cliente ha condiviso il proprio feedback su Slack, spiega l’azienda.

Disponibilità

Questa novità tuttavia, non è disponibile per tutti. È considerata una funzione avanzata destinata ai professionisti e bisogna mettere mano al portafoglio per usufruirne. Solo gli utenti di ChatGPT Plus e Pro vi hanno accesso, non quelli delle versioni gratuita e Go. Come per le attività pianificate, potrebbe arrivare su tutte le versioni in futuro. ChatGPT sul web e le applicazioni iOS e Android sono compatibili.