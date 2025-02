ChatGPT Tasks: 5 prompt da provare subito

Prepariamoci a dire addio ai post-it appiccicati ovunque e alle millemila sveglie impostate sul telefono. Con l’ultimo aggiornamento di OpenAI, ChatGPT si candida come assistente personale definitivo. La nuova funzione ChatGPT Tasks permette di impostare promemoria e attività programmate in modo automatico, senza doverle inserire manualmente ogni volta.

Non importa se serve un promemoria giornaliero o notifiche ricorrenti, ChatGPT può aiutare a gestire tutti gli impegni secondo una tabella di marcia precisa. Per ora Tasks è in versione beta e possono usarlo solo gli abbonati a ChatGPT Plus, ma già funziona sul web, sul telefono e su macOS. E il supporto sta per arrivare anche per Windows.

Le attività si sincronizzano su tutti i dispositivi e si avviano automaticamente, anche se si è offline. Una volta completato un compito, ChatGPT avvisa l’utente tramite notifiche push o email, tenendo sempre aggiornati.

Come impostare un’attività con ChatGPT Tasks

Per iniziare, basta aprire ChatGPT sulla propria piattaforma preferita, che sia web, app mobile o desktop macOS. Si clicca sul modello corrente e si sceglie Tasks dal menu a tendina. Si descrive l’attività che si vuole affidare a ChatGPT, ad esempio: “Ricordami di chiamare mia sorella domenica alle 10 per farle gli auguri di compleanno“. Poi premere la freccia per confermare. Anche se il promemoria è impostato automaticamente, si può ricevere notifiche direttamente sul proprio browser. Per farlo, è sufficiente cliccare su “Consenti” sopra la casella di prompt.

5 idee per sfruttare al meglio ChatGPT Tasks

Ecco 5 modi intelligenti per mettere alla prova ChatGPT Tasks e semplificarsi la vita.

1. Ottenere un briefing mattutino su misura

Per non essere mai colti di sorpresa da piogge improvvise, strade ghiacciate o code in tangenziale, si può iniziare la giornata con un resoconto personalizzato su meteo e viabilità. Basta usare un prompt come: “Ogni mattina alle 7, mandami un aggiornamento meteo per [la mia località] e segnalami eventuali disagi sulle strade o sui mezzi pubblici.”

In questo modo se si deve andare al lavoro o organizzare una gita fuori porta, questo prompt può aiutare a prevenire potenziali contrattempi.

2. Avere una to-do list con promemoria inclusi

Rimanere in pari con le incombenze può essere stressante, specie quando la vita si fa frenetica. ChatGPT Tasks può diventare il proprio manager virtuale, che tiene traccia dei propri impegni e offre consigli per portarli a termine. Ad esempio, si può impostare questa attività: “Ogni giorno alle 9, chiedimi quali nuovi compiti devo completare. Tieni un elenco aggiornato di tutte le mie attività in corso e suggeriscimi consigli pratici per svolgerle. Elimina le attività man mano che ti confermo di averle completate.”

Questo sistema aiuta ad essere organizzati e tiene alta la motivazione. Suddividere i compiti più impegnativi in compiti più gestibili è la chiave per non sentirsi sopraffatti. Quando vediamo che riusciamo a completare questi piccoli passi, abbiamo più fiducia in noi stessi e il traguardo sembra più raggiungibile.

3. Essere sempre aggiornati sugli argomenti che appassionano

Possono essere le tendenze tech, il fitness, la crescita personale o gli scacchi, tutti abbiamo dei temi che ci stanno a cuore. Ma stare al passo con le ultime novità può essere logorante. ChatGPT può alleggerire il carico, grazie a un semplice prompt come: “Ogni mattina alle 8, mandami le notizie e gli aggiornamenti più recenti su [il proprio argomento preferito].”

Invece di perdersi in un mare di articoli o saltare da un sito all’altro, si riceverà tutto ciò che serve in un unico, pratico resoconto.

4. Per trovare la motivazione

A volte, a prescindere da ciò che si deve fare (affrontare il lavoro, lo studio o gli obiettivi personali), serve una piccola spinta per far partire la giornata col piede giusto. Tasks può inviare messaggi motivazionali per iniziare la mattinata con il sorriso o a non perdere la concentrazione durante la giornata. Ecco il prompt da dare in pasto a ChatGPT: “Ogni giorno alle 13, mandami una citazione motivazionale, un pensiero stimolante o un breve consiglio per aiutarmi a restare positivo durante la giornata.”

5. Ottenere un piano pasti settimanale

Pianificare i pasti può essere una gran seccatura, specie quando si ha un’agenda fitta di impegni. ChatGPT può semplificare la vita creando un menu settimanale personalizzato, completo di lista della spesa organizzata per categorie. Basta impostare un’attività con questo prompt: “Ogni lunedì alle 9, suggerisci un piano pasti settimanale con sette cene sane per una famiglia di [numero di persone]. Includi una lista della spesa suddivisa per categorie con tutti gli ingredienti che mi serviranno.”

Naturalmente, nel prompt si possono includere anche eventuali allergie/intolleranze. Con questo prompt si prendono due piccioni con una fava: fa risparmiare tempo e aiuta a mantenere abitudini alimentari più salutari. Basta con gli sprechi e le corse last-minute al supermercato.

ChatGPT Tasks, un alleato prezioso per semplificarsi la vita

ChatGPT Tasks si rivela un assistente personale a tutto tondo, capace di alleggerire la routine quotidiana e tenersi in carreggiata verso i propri obiettivi. Certo, al momento ci sono ancora dei limiti, come il tetto di 10 attività contemporanee. Ma se le impostate in modo intelligente e le cancellate una volta completate, questa restrizione non dovrebbe rappresentare un grosso ostacolo.

Verso gli agenti AI?

Con la possibilità di inviare aggiornamenti, promemoria e notifiche programmati senza alcun intervento manuale, questo strumento ha il potenziale per rivoluzionare il modo in cui gestiamo le incombenze quotidiane, e ci dà un assaggio di come potrebbero essere i futuri agenti AI come Operator di OpenAI. Questo strumento dovrebbe essere in grado di eseguire diverse attività al posto dell’utente come scrivere codice o prenotare un viaggio.

Ma in realtà esistono già diversi agenti AI per essere più produttivi sul lavoro, Replit AI ne è un esempio. È una sorta di sviluppatore personale. L’unico sforzo che si deve fare è descrivere cosa si ha in mente. L’aspetto più interessante, è che non si limita a creare l’app, ma la perfeziona in base ai feedback che riceve. Del resto, se gli ingegneri di colossi tech come Google e Coinbase già lo usano, un motivo ci deve essere!

L’argomento probabilmente farà brillare gli occhi di chi vede nell’intelligenza artificiale un’opportunità da cogliere al volo, ma la strada verso gli agenti AI veramente autonomi al 100% è ancora lunga.