ANCI e INPS insieme per gli sportelli telematici nei Comuni

Stretta di mano siglata tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e INPS per favorire l’attivazione e la promozione degli sportelli telematici presso i municipi. La collaborazione si concentra sui cosiddetti PUE (Punti Utenti Evoluti) e PCS (Punti Cliente di Servizio), in particolare nelle aree interne del Paese oltre che sulle isole minori.

Sportelli telematici: collaborazione ANCI-INPS

Si tratta di sportelli fisici e virtuali attraverso i quali i cittadini possono effettuare l’accesso ai servizi INPS, affiancati da un funzionario comunale. La sperimentazione è già stata avviata da 23 amministrazioni locali di 7 regioni e ora è pronta a estendersi su tutto il territorio nazionale.

La partnership mira anzitutto a colmare una grave lacuna: oggi, oltre 4.500 comuni italiani non hanno un ufficio INPS nelle vicinanze, costringendo milioni di persone a spostarsi per raggiungerlo. ANCI si occuperò anche di raccogliere i feedback e di analizzare l’esperienza.

Tra gli obiettivi, come anticipato in apertura, c’è anche quello di informare a proposito dei benefici derivanti dall’utilizzo dei punti PUE e PCS, promuovendoli. Una missione in linea con quella del progetto “INPS in rete per l’inclusione” previsto dalla collaborazione tra l’Istituto, ANCI, Caritas italiana, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana, attivata nel mese di marzo. Queste le parole di Gabriele Fava, presidente INPS.

Il Protocollo tra INPS e ANCI non è un atto formale, è un patto di prossimità e di responsabilità. È la scelta di avvicinare ulteriormente lo Stato dentro ogni comunità, soprattutto in quelle più fragili, affiancando e supportando i sindaci con le prestazioni INPS.

Concludiamo con il commento di Gaetano Manfredi, presidente ANCI, che fa riferimento in particolare agli anziani, spesso esclusi dalla fruizione dei servizi per ovvie ragioni.