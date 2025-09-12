ANCI e INPS insieme per gli sportelli telematici nei Comuni

Stretta di mano siglata tra ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e INPS per favorire l’attivazione e la promozione degli sportelli telematici presso i municipi. La collaborazione si concentra sui cosiddetti PUE (Punti Utenti Evoluti) e PCS (Punti Cliente di Servizio), in particolare nelle aree interne del Paese oltre che sulle isole minori.
Sportelli telematici: collaborazione ANCI-INPS
Si tratta di sportelli fisici e virtuali attraverso i quali i cittadini possono effettuare l’accesso ai servizi INPS, affiancati da un funzionario comunale. La sperimentazione è già stata avviata da 23 amministrazioni locali di 7 regioni e ora è pronta a estendersi su tutto il territorio nazionale.
La partnership mira anzitutto a colmare una grave lacuna: oggi, oltre 4.500 comuni italiani non hanno un ufficio INPS nelle vicinanze, costringendo milioni di persone a spostarsi per raggiungerlo. ANCI si occuperò anche di raccogliere i feedback e di analizzare l’esperienza.
Tra gli obiettivi, come anticipato in apertura, c’è anche quello di informare a proposito dei benefici derivanti dall’utilizzo dei punti PUE e PCS, promuovendoli. Una missione in linea con quella del progetto “INPS in rete per l’inclusione” previsto dalla collaborazione tra l’Istituto, ANCI, Caritas italiana, Comunità di Sant’Egidio e Croce Rossa Italiana, attivata nel mese di marzo. Queste le parole di Gabriele Fava, presidente INPS.
Il Protocollo tra INPS e ANCI non è un atto formale, è un patto di prossimità e di responsabilità. È la scelta di avvicinare ulteriormente lo Stato dentro ogni comunità, soprattutto in quelle più fragili, affiancando e supportando i sindaci con le prestazioni INPS.
Concludiamo con il commento di Gaetano Manfredi, presidente ANCI, che fa riferimento in particolare agli anziani, spesso esclusi dalla fruizione dei servizi per ovvie ragioni.
Una soluzione particolarmente utile per le persone anziane, per coloro che non hanno familiarità con gli strumenti digitali o per chi vive in luoghi dove recarsi in una sede INPS fisica è complicato.