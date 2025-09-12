Bonus psicologo 2025: come presentare la domanda

Con una circolare dedicata, INPS definisce con precisione i requisiti richiesti per ottenere il Bonus psicologo 2025 e le modalità di presentazione della domanda. In questo articolo riassumiamo i passaggi più importanti del documento così da offrire una sintesi utile a chi è interessato a ottenere il contributo.

Risorse, requisiti e domanda del Bonus psicologo 2025

Partiamo dalle risorse disponibili: sono stati stanziati 9,5 milioni di euro, in aumento rispetto agli 8 milioni dello scorso anno. Gli aventi diritto, una volta ricevuto il bonus, potranno spenderlo per le sedute (fino a 50 euro per ogni incontro) presso un professionista regolarmente iscritto nell’elenco degli psicoterapeuti (albo degli psicologi) e che ha aderito all’iniziativa, comunicato il codice univoco alfanumerico di 12 caratteri assegnato.

I requisiti richiesti per accedere al contributo sono due: la residenza in Italia e l’indicatore ISEE non superiore a 50.000 euro. Il bonus potrà arrivare fino a 1.500 euro per persona, più precisamente:

fino a 1.500 euro con ISEE fino a 15.000 euro;

fino a 1.000 euro con ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

fino a 500 euro con ISEE compreso tra 30.000 euro e 50.000 euro.

Sarà possibile presentare la domanda a partire dal 15 settembre al 14 novembre 2025, esclusivamente in via telematica, accedendo al servizio “Contributo sessioni psicoterapia” e selezionando “Contributo sessioni psicoterapia domande 2025” nel portale web di INPS (“Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità”, “Strumenti”, “Vedi tutti”, “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”). Per l’autenticazione è necessario affidarsi a SPID o CIE.

L’Istituto precisa che le richieste verranno sottoposte a istruttoria automatizzata centralizzata. Dopodiché saranno elaborate le graduatorie, distinte per regione e provincia, tenendo conto del valore ISEE più basso. A parità di valore ISEE, sarà considerato l’ordine cronologico di invio (è dunque consigliabile farlo tempestivamente). I richiedenti riceveranno infine un messaggio con l’esito.

La novità di quest’anno consiste nel fatto che gli aventi diritto dovranno effettuare almeno una seduta entro 60 giorni dalla data di ottenimento del bonus per non perdere il beneficio.