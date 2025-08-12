Bonus psicologo 2025, riaprono le domande

INPS ha comunicato le date per la presentazione delle nuove domande utili a ottenere il Bonus psicologo. Per l’edizione 2025 del contributo (introdotto nel 2022), sarà possibile inoltrare le richieste a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre.
Le domande per il Bonus psicologo 2025
INPS rende noto che
Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni operative. Se non dovessero esserci novità per quanto riguarda i criteri di assegnazione, funzionerà come visto lo scorso anno.
Il beneficio è riconosciuto una sola volta, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito in base al proprio ISEE.
- ISEE inferiore a 15.000 euro: importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;
- ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;
- ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.
Agli aventi diritto sarà assegnato un codice univoco con validità pari a 270 giorni da comunicare, per ogni sessione, al professionista. Può essere scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa: l’elenco è disponibile sull’Albo degli psicologi.
A chi è rivolto e come richiederlo
Si tratta di un contributo utile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Come si legge sul sito dell’Istituto, è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica e che vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.
Gli unici requisiti richiesti per ottenerlo sono la residenza in Italia e un ISEE in corso di validità con valore non superiore a 50.000 euro.
Per presentare la domanda è sufficiente collegarsi alla sezione dedicata del portale INPS ed effettuare l’autenticazione tramite SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).