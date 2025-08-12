Bonus psicologo 2025, riaprono le domande

INPS ha comunicato le date per la presentazione delle nuove domande utili a ottenere il Bonus psicologo. Per l’edizione 2025 del contributo (introdotto nel 2022), sarà possibile inoltrare le richieste a partire dal 15 settembre e fino al 14 novembre.

Le domande per il Bonus psicologo 2025

INPS rende noto che Con successivo messaggio saranno fornite ulteriori dettagliate istruzioni operative . Se non dovessero esserci novità per quanto riguarda i criteri di assegnazione, funzionerà come visto lo scorso anno.

Il beneficio è riconosciuto una sola volta, per un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia, fino al raggiungimento dell’importo massimo stabilito in base al proprio ISEE.

ISEE inferiore a 15.000 euro: importo massimo di 1.500 euro per ogni beneficiario;

ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro: importo massimo di 1.000 euro per ogni beneficiario;

ISEE superiore a 30.000 e non superiore a 50.000 euro: importo massimo di 500 euro per ogni beneficiario.

Agli aventi diritto sarà assegnato un codice univoco con validità pari a 270 giorni da comunicare, per ogni sessione, al professionista. Può essere scelto tra gli specialisti privati che hanno aderito all’iniziativa: l’elenco è disponibile sull’Albo degli psicologi.

A chi è rivolto e come richiederlo

Si tratta di un contributo utile per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia. Come si legge sul sito dell’Istituto, è una misura volta a fornire assistenza psicologica alle persone in condizione di ansia, stress, depressione o fragilità psicologica e che vogliono beneficiare di un percorso psicoterapeutico.

Gli unici requisiti richiesti per ottenerlo sono la residenza in Italia e un ISEE in corso di validità con valore non superiore a 50.000 euro.

Per presentare la domanda è sufficiente collegarsi alla sezione dedicata del portale INPS ed effettuare l’autenticazione tramite SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi.

In alternativa è possibile rivolgersi al Contact Center Multicanale contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).