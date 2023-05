Le 8 migliori alternative ad AIPRM per ChatGPT

L’intelligenza artificiale offre nuove possibilità di creare contenuti originali, pertinenti e di qualità. Le piattaforme online come ChatGPT sono diverse, in grado di generare testi o immagini su qualsiasi argomento e richiesta. Per sfruttare al meglio le potenzialità però, è necessario scrivere dei prompt, ovvero delle istruzioni o dei suggerimenti che guidano il modello nella generazione dei contenuti.

Cos’è e a cosa serve AIPRM

Per questo motivo, sono nate delle piattaforme che offrono dei prompt già pronti e testati per vari scopi: SEO, marketing, blogging, social media e altro. Una di queste piattaforme è AIPRM (AI Prompt Manager), che si propone come una soluzione a tutto tondo per le esigenze di generazione di contenuti con ChatGPT.

AIPRM permette di personalizzare i prompt con le parole chiave, il tono e lo stile della scrittura e la lingua desiderata. Possiede una vasta collezione di prompt per diversi temi e attività, che si possono filtrare per categoria, popolarità o aggiornamento. Inoltre ha anche una sezione dedicata ai prompt verificati dal suo team di esperti, ma per accedervi è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Le migliori alternative ad AIPRM

AIPRM è sicuramente una piattaforma utile e interessante, ma non è l’unica nel suo genere. Esistono infatti altre alternative, le 8 migliori sono:

Chatsonic : libreria di prompt più completa e personalizzabile

: libreria di prompt più completa e personalizzabile Cohesive AI : modalità di scrittura guidata che ti fa le domande giuste

: modalità di scrittura guidata che ti fa le domande giuste PromptPerfect : selezione di prompt per ogni tipo di contenuto

: selezione di prompt per ogni tipo di contenuto Prompt Storm : serie di prompt per ogni obiettivo

: serie di prompt per ogni obiettivo WNR.AI : piattaforma intuitiva e facile da usare che ti guida passo dopo passo

: piattaforma intuitiva e facile da usare che ti guida passo dopo passo ChatGPT Prompt Genius : funzione di ChatGPT che ti suggerisce i prompt migliori

: funzione di ChatGPT che ti suggerisce i prompt migliori ChatX : prompt marketing per ChatGPT, DALL·E, Stable Diffusion e Midjourney

: prompt marketing per ChatGPT, DALL·E, Stable Diffusion e Midjourney Prompt Vibes: collezione di prompt utili per ChatGPT

Come funziona Chatsonic

Chatsonic è una delle migliori alternative a AIPRM perché offre una libreria di prompt per ogni esigenza: copywriting, blogging, social media, email marketing, storytelling.

Chatsonic ha un’interfaccia semplice e intuitiva, con la possibilità di cercare i prompt per parola chiave o per categoria, oppure esplorando le raccolte tematiche che Chatsonic propone. Una volta scelto il prompt ed inserendo le informazioni specifiche, genera il contenuto con un solo clic. Il contenuto è modificabile, inoltre è in grado di creare una nuova versione secondo il risultato desiderato. Permette di creare prompt personalizzati per la condivisione con la community. La sua funzione di feedback aiuta a migliorare i contenuti e a ottimizzare il SEO.

Il servizio ha un piano gratuiti, con un limite di 10 contenuti al giorno con i prompt della libreria. L’abbonamento a pagamento, parte da 19 euro al mese, permette avere accesso illimitato ai prompt e alle funzioni avanzate.

Cohesive AI e la scrittura guidata

Cohesive AI è un’altra alternativa ha una modalità di scrittura guidata che fa delle domande per capire obiettivo, pubblico e stile. Propone dei prompt adatti ad ogni richiesta, generando dei contenuti ottimizzati per il web. Cohesive AI ha anche una modalità di scrittura libera, presenti più di 50 tipi di contenuti, tra cui articoli, slogan, titoli, descrizioni, recensioni e altro. Anche in questo è le richieste possono essere infinite, dà la possibilità di richiedere delle varianti o delle continuazioni del contenuto generato.

Il piano gratuito consente di generare fino a 10 contenuti al giorno con i prompt della piattaforma. Il piano a pagamento per avere accesso illimitato ai prompt e alle funzioni avanzate, parte da 29 dollari al mese.

PromptPerfect: come generare contenuti con le parole chiave

PromptPerfect, è una piattaforma che genera dei contenuti unici, inserendo le parole chiave o informazioni specifiche. Offre una funzione di analisi che mostra il punteggio SEO, la leggibilità e l’originalità dei contenuti generati. Ha un’interfaccia semplice e intuitiva che facilita la ricerca dei prompt. I prompt possono essere cercati digitando per parola chiave o per categoria, oppure esplorando le raccolte tematiche proposte da PromptPerfect. Una volta scelto il prompt e generato, il contenuto è modificabile.

PromptPerfect ha un piano gratuito che consente di generare fino a 10 contenuti al giorno con i prompt della piattaforma. Per un accesso illimitato ai prompt e alle funzioni avanzate, sono presenti i piani a pagamento che partono da 19 dollari al mese.

Prompt Storm: l’estensione per Chrome

Prompt Storm è anche un’estensione per Google Chrome che si integra perfettamente con ChatGPT e permette di sfruttare al meglio le potenzialità di questa rivoluzionaria tecnologia di intelligenza artificiale. Prompt Storm dà la possibilità di scegliere il prompt più adatto ad ogni caso e inserire le informazioni rilevanti. Genera dei contenuti ottimizzati per il web con ChatGPT. Questa piattaforma offre una serie di prompt per vari scopi:

Vendere

Educare

Intrattenere

Informare

Ispirare.

Prompt Storm ha un’interfaccia semplice e intuitiva che facilita la ricerca dei prompt. Si possono cercare i prompt per parola chiave o per categoria, oppure si possono esplorare le raccolte tematiche proposte da Prompt Storm. Una volta scelto il prompt, possono essere inseriti le proprie informazioni specifiche e generare il contenuto con un solo clic, è possibile richiedere delle varianti o la continuazione del contenuto generato.

Prompt Storm è una piattaforma gratuita e aperta a tutti che non richiede alcuna registrazione o abbonamento.

WNR.AI: la piattaforma che ti guida passo dopo passo

Nella piattaforma WNR.AI è presente una guida in grado di guidare passo dopo passo nella creazione dei contenuti. Scegliendo tra diversi tipi di contenuti:

Blog post

Newsletter

Ebook

Landing page e altro

Inserendo le informazioni specifiche e scegliendo il tono e lo stile della scrittura, genera dei contenuti ottimizzati per il target e i motori di ricerca.

WNR.AI ha anche una funzione di condivisione e collaborazione che permette di interagire con la community di utenti e creatori. Pubblicare i contenuti sulla piattaforma, ricevere feedback, commenti e suggerimenti dagli altri utenti. Scoprire i contenuti degli altri utenti, ispirarti ai loro prompt e partecipare alla costruzione e al miglioramento dei prompt.

La piattaforma è gratuita e consente di accedere a ChatGPT-4 per creare contenuti illimitati con i prompt della piattaforma o i tuoi prompt personalizzati. Per l’accesso a funzioni avanzate come l’analisi dei contenuti, la personalizzazione dei prompt e la gestione dei progetti, sono presenti i piani a pagamento che partono da 16.99 dollari al mese.

ChatGPT Prompt Genius: la funzione di ChatGPT che suggerisce i prompt migliori

ChatGPT Prompt Genius è una funzione di ChatGPT che suggerisce i prompt migliori in base all’input. Scoprire, condividere, importare e usare i prompt più popolari o più recenti della community. Dando la possibilità di creare e condividere i prompt con gli altri utenti.

ChatGPT Prompt Genius è un’estensione per Google Chrome e Firefox che si integra perfettamente con ChatGPT e offre una piacevole esperienza di chat. Si può anche salvare la cronologia delle chat localmente sul browser e rivedere le conversazioni passate. Si possono anche esportare le chat in vari formati, come markdown, HTML, PDF o PNG. Le sue funzioni sono gratuite e open source che non richiede alcuna registrazione o abbonamento.

ChatX: il mercato di prompt per ChatGPT, DALL·E, Stable Diffusion e Midjourney

ChatX, il mercato di prompt per ChatGPT, DALL·E, Stable Diffusion e Midjourney. ChatX ha anche una funzione di riduzione dei costi dei token per i modelli di intelligenza artificiale come ChatGPT e i generatori di immagini. Le funziono sono minimizzare il numero di prompt necessari per generare contenuti e risparmiare denaro. Esplorare il potenziale illimitato dell’intelligenza artificiale e generare contenuti incredibili con i modelli. Guardare i prompt più popolari o più recenti della community e importarli. Creare e condividere i propri prompt con gli altri utenti.

Inoltre, ChatX offre una serie di risorse e consigli per usare al meglio i modelli di intelligenza artificiale e creare contenuti di qualità. La piattaforma è gratuita e aperta a tutti che consente di accedere ai migliori modelli di intelligenza artificiale per la generazione di contenuti. Per avere accesso a funzioni avanzate come l’analisi dei contenuti, la personalizzazione dei prompt e la gestione dei progetti, sono presenti i piani a pagamento che partono da 9.99 dollari al mese.

Prompt Vibes: la collezione di prompt utili per ChatGPT

Prompt Vibes genera contenuti creativi, divertenti, informativi e persuasivi. La sua funzione di newsletter giornaliera che invia i migliori 3 prompt per ChatGPT, gli strumenti di intelligenza artificiale e le ultime novità sull’intelligenza artificiale. Inoltre, Prompt Vibes spiega cosa fa il prompt prima di mostrarlo.

I promp sono divisi in varie categorie, come:

Apprendimento da ChatGPT

Prompt divertenti

ChatGPT esperto

Produttività

Programmazione

Scrittura Marketing

Ruolo

Gioco

Prompt Vibes è una piattaforma gratuita e aperta a tutti che consente di accedere ai migliori prompt per Chat.