8 modi di usare l'AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni

Tutti vorrebbero portare a termine gli impegni il più velocemente possibile, con gli stessi ottenendo stessi risultati che di solito richiedono più tempo. Dai genitori costantemente sopraffatti, ai dirigenti travolti dalle scadenze impossibili, oggi chiunque cerca negli strumenti intelligenza artificiale un modo per risparmiare tempo senza trascurare gli obblighi.

ChatGPT, Perplexity, Claude e gli altri chatbot AI possono aiutare a gestire meglio i compiti più ripetitivi, che a volte rubano più tempo di quanto meritino davvero. Ma come viene davvero usata AI nel quotidiano? Non nelle presentazioni aziendali o demo promozionali, ma nella vita reale di persone normali che cercano semplicemente di arrivare a fine giornata con un po’ di energia residua.

Come usare l’AI per risparmiare tempo nella vita di tutti i giorni

Ecco le applicazioni concrete che funzionano davvero per recuperare ore preziose.

1. Gestione delle email e del calendario

Le email non lette accumulate durante il weekend o dopo giornata particolarmente intensa possono mettere ansia. Il problema non è solo volume, ma il tempo che serve per leggere ogni mail e rispondere. Cosa può fare l’AI concretamente?

Riassumere email lunghe: Invece di leggere ogni messaggio, L’AI estrae i punti chiave in poche righe. Es. Riassumi questa email in tre punti chiave e dimmi se richiede un’azione immediata da parte mia .

. Abbozzare risposte: basta fornire il contesto e il tono desiderato, e l’AI scrive la prima bozza, da rifinire e completare più velocemente dopo.

Identificare priorità: Se si usa Gmail, l’AI può aiutare a stabilire anche una priorità di lettura. Basta chiedere: Quali email richiedono una risposta urgente e quali sono solo informative?

Trovare un buco nel calendario: Anche in questo caso, con Gmail si può chiedere all’AI quando si è liberi, ad esempio per una riunione di un’ora.

2. Scrittura ed editing

L’AI eccelle nel supportare il processo di scrittura in diverse fasi, dalla bozza iniziale all’editing finale.

Ad esempio, può trasformare i pensieri disordinati in messaggi chiari, oppure può aiutare e formulare feedback critici in modo costruttivo e non offensivo. Può aiutare a scrivere lettere, richieste, reclami con un tono appropriato.

I giornalisti e gli autori professionisti possono usare l’AI come supporto per l’editing, ad esempio incollando il testo nel chatbot e chiedendo suggerimenti per produrre una bozza più velocemente. L’AI può scovare ripetizioni inutili, frasi troppo complesse, passaggi logici mancanti, tono incoerente ed errori grammaticali.

Ecco un prompt di esempio: Revisiona questo testo per migliorarne chiarezza, concisione e tono

[specificare tono desiderato]. Evidenzia i passaggi poco chiari, vaghi o deboli dal punto di vista argomentativo, spiegando perché non funzionano e proponi una versione più solida.

3. Traduzioni istantanee

L’AI traduce istantaneamente articoli e contenuti da lingue straniere, rendendo le informazioni più accessibili in tempo reale. Ma va anche oltre la semplice traduzione letterale. Tiene conto del contesto culturale, delle espressioni idiomatiche, del registro, ecc.

L’AI può essere utile ad esempio, per leggere studi pubblicati solo in altre lingue, guardare video e seguire creator stranieri.

4. Rimanere aggiornati senza annegare nelle notizie

L’AI può essere utile anche per tenersi aggiornati. Ad esempio, si può chiedere cosa è successo di importante in un determinato settore nell’ultima settimana, oppure può spiegare perché un evento è importante e quali conseguenze potrebbe avere. Gli studenti possono chiedere spiegazioni su temi complessi senza passare ore a cercare fonti, chi cerca lavoro per ottenere una panoramica istantanea dell’azienda per cui candidarsi: cultura, progetti recenti, sfide settore.

5. Essere più produttivi

L’AI può aiutare a svolgere anche una serie di compiti ripetitivi, permettendo di lavorare meglio e non di più. Per gli sviluppatori ad esempio, esistono una vasta gamma di strumenti AI come Claude code, Cursor, ecc.; che permettono di generare funzioni base da semplici descrizioni in linguaggio naturale; identificare errori e suggerire correzioni invece di passare ore a cercare bug; spiegare la logica di programmazione per il codice complesso e ottimizzare il codice esistente per migliorare le performance o la leggibilità.

L’AI può aiutare anche a creare le presentazioni, con tanto di slide, da appunti disorganizzati; progetti, documenti professionali; report, ecc. Ad esempio, si può chiedere: Trasforma questi appunti disordinati in presentazione professionale con: introduzione problema, analisi situazione, tre soluzioni proposte con pro/contro, raccomandazione finale.

6. Tempo libero e vita sociale

A volte, per pianificare un’uscita tra amici o trovare il posto perfetto per un appuntamento serve parecchio tempo, tra ricerche, comparazioni, e l’indecisione che ci mette lo zampino. L’AI può aiutare a trovare il ristorante ideale (per tipo di cucina e zona, ad esempio), con buone recensioni, non troppo rumoroso e a un prezzo ragionevole.

Può anche suggerire delle attività di gruppo, ad esempio, si può chiedere: Cosa fare sabato sera, siamo un gruppo di sei persone, con un budget [importo].

7. Shopping intelligente

L’AI è rapidissima nel trovare i prezzi migliori, confrontare opzioni e aiutare a prendere una decisione. Ad esempio, si può chiedere: Trova il miglior prezzo per [prodotto] confrontando i principali rivenditori. , oppure Crea lista della spesa settimanale per [numero persone] con budget [importo] privilegiando [criteri]. , o ancora: [Prodotto A] vs [Prodotto B]: quale conviene considerando qualità-prezzo-durata?

8. Viaggi e logistica: dall’idea all’itinerario

Organizzare un viaggio richiede di coordinare molteplici aspetti: trasporti, alloggi, attività, budget, tempistiche. L’AI può aiutare a trovare il miglior percorso in auto da A a B evitando il traffico e i pedaggi, può consigliare un itinerario in base alla durata e alla destinazione, ad esempio, bilanciando cultura, relax e cibo, stimare i costi totali, cosa visitare al di fuori delle tappe turistiche principali.

8. Migliorare l’apprendimento

Invece di passare ore a leggere fonti su fonti per capire un nuovo argomento, l’AI può sintetizzare e spiegare rapidamente. Funziona meglio per rendere più comprensibili concetti tecnici, mettere a fuoco il contesto storico, la terminologia tecnica o per afferrare i collegamenti.