 8 offerte su eBay che meritano tutta la tua attenzione
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

8 offerte su eBay che meritano tutta la tua attenzione

Scopri le 8 offerte speciali di oggi, disponibili solo ed esclusivamente su eBay, che meritano tutta la tua attenzione: qualità e risparmio.
8 offerte su eBay che meritano tutta la tua attenzione
Tecnologia
Scopri le 8 offerte speciali di oggi, disponibili solo ed esclusivamente su eBay, che meritano tutta la tua attenzione: qualità e risparmio.
Aggiungi Punto Informatico come Fonte preferita su Google

Qualità e risparmio con queste 8 offerte speciali disponibili su eBay! Grazie al loro prezzo così conveniente e alla loro elevata qualità meritano tutta la tua attenzione. Approfitta ora di queste incredibili opportunità. E se non trovi quello che stavi cercando, dai un’occhiata alle offerte del giorno.

ASUS ROG Falchion NX Tastiera Gaming Meccanica 65% Wireless da Gaming a soli € 104,00 con PSPROTT26

{title}

ASUS Vivobook FLIP 16″ U7 258V OLED TOUCH DDR5 32GB 1TB WI-FI 7 3 ANNI GARANZIA a soli € 1.569,00 con PSPROTT26

{title}

Samsung Galaxy A27 6,7″ 5G 6+128GB A276 Black Nero Smartphone Nuovo a soli € 224,00

{title}

Piastra asciugacapelli Dyson Airstrait Blu a soli € 289,00 con PSPROTT26

{title}

XIOAMI REDMI NOTE 17 256GB DUAL SIM 6GB RAM ANDROID DISPLAY 6.99″ ITA BLACK a soli € 238,21 con PSPROTT26

{title}

Motorola Edge 70 Fusion 5G Grigio 512GB Memoria 8GB Ram Display 6.78″ Silhouette a soli € 289,70 con PSPROTT26

{title}

Lavapavimenti Dyson Clean+Wash Hygiene (Blu/Rame) a soli € 334,00 con PSPROTT26

{title}

TV 65 pollici LG QNED AI MiniLED QNED70B 4K Smart TV 2026 a soli € 539,11

{title}

TV 65 pollici LG QNED AI MiniLED QNED70B 4K Smart TV 2026

TV 65 pollici LG QNED AI MiniLED QNED70B 4K Smart TV 2026

539,11
Vedi l’offerta

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 2 nov 2026

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Questi auricolari sono premium e costano solo 30€ su Amazon

Questi auricolari sono premium e costano solo 30€ su Amazon
Abbiamo trovato l'invenzione più inutile del 2026: la candela AI

Abbiamo trovato l'invenzione più inutile del 2026: la candela AI
4 gadget indispensabili in offerta su Amazon

4 gadget indispensabili in offerta su Amazon
Ray-Ban Meta, 4 impostazioni da cambiare prima di uscire di casa

Ray-Ban Meta, 4 impostazioni da cambiare prima di uscire di casa
Questi auricolari sono premium e costano solo 30€ su Amazon

Questi auricolari sono premium e costano solo 30€ su Amazon
Abbiamo trovato l'invenzione più inutile del 2026: la candela AI

Abbiamo trovato l'invenzione più inutile del 2026: la candela AI
4 gadget indispensabili in offerta su Amazon

4 gadget indispensabili in offerta su Amazon
Ray-Ban Meta, 4 impostazioni da cambiare prima di uscire di casa

Ray-Ban Meta, 4 impostazioni da cambiare prima di uscire di casa
Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
2 nov 2026
Link copiato negli appunti