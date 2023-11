84 Rotoli di Carta Igienica Scottonelle a soli 37€: grazie Black Friday

Risparmia alla grande acquistando 84 Rotoli di Carta Igienica Scottonelle a soli 37,89 euro, invece di 54 euro. Uno sconto pazzesco grazie al Black Friday di Amazon. Approfittane subito per ottenere questa scorta famiglia. Tra l’altro, stiamo parlando di uno dei migliori prodotti by Scottex. Soffice e trapuntata, questa carta igienica è ideale anche per le pelli più sensibili. Estremamente resistente, la usi senza preoccupazioni.

84 Rotoli di Carta Igienica Scottex: solo 0,45€ a rotolo

Fai la scorta di Carta Igienica con 84 Rotoli Scottex a soli 0,45 euro a rotolo. Un’offerta così la trovi solo su Amazon per il Black Friday. Goditi il comfort che ti aspetti durante i tuoi momenti più intimi. Nonostante sia consistente, rimane sempre delicata sulla pelle grazie all’elegante trama trapuntata che la rende piacevole al tatto. Senza profumazioni, è pensata per tutti essendo dermatologicamente testata.

Acquista 14 pacchi da 6 rotoli ciascuno a soli 37,89 euro, invece di 54 euro. Goditi la settimana del Black Friday a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.