85% di sconto e 2 mesi gratis: la SUPER OFFERTA di Surfshark VPN

È il momento di avere la tua VPN potendo finalmente navigare in modo sicuro e privato. Surfshark ha lanciato una nuova offerta che ti permette di avere il pacchetto Starter a soli 2,29 euro al mese per 2 anni con un risparmio complessivo dell’85% e 2 mesi aggiuntivi gratis.

Cosa puoi ottenere con Surfshark VPN Starter

Il piano Starter è la soluzione perfetta per te che hai deciso di attivare una VPN, ma senza troppe funzioni che magari non possono interessarti. Al prezzo che ti abbiamo indicato puoi avere:

Una VPN sicura per navigare in privato

per navigare in privato Blocco degli annunci

Blocco pop-up dei cookie

Generatore di dettagli personali a prova di furto

Generatore di e-mail mascherate

La soluzione perfetta insomma per la tua navigazione quotidiana. Naturalmente se preferisci puoi avere anche qualcosa di più: ad esempio con l’82% di sconto puoi avere il piano One che include anche un antivirus, un alert in caso di violazione dei dati, la ricerca privata e la possibilità di effettuare una scansione in rete e rivendicare i tuoi dati.

Tutto quello che devi fare insomma è scegliere e capire qual è l’offerta più adatta alle tue esigenze: in tutti i casi avrai comunque un forte sconto, fino all’85%, che ti permetterà di risparmiare e dormire soprattutto sonni tranquilli.