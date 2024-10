NordVPN: fino al 71% di sconto sul piano biennale con 3 mesi gratis

NordVPN, una delle VPN migliori sul mercato se non la più famosa, è di nuovo in offerta grazie agli sconti di ottobre. Scegliendo un piano di 2 anni puoi ricevere infatti fino al 71% di sconto più 3 mesi extra che si aggiungeranno al tuo abbonamento: in pratica avresti 27 mesi di protezione ad un prezzo irrisorio.

Perché dovresti usare NordVPN

Con NordVPN hai la sicurezza di una connessione protetta e privata, per merito della crittografia avanzata che nasconde il tuo indirizzo IP e la tua posizione. Inoltre, puoi guardare i tuoi contenuti preferiti in streaming senza interruzioni o rallentamenti.

Questo perché non ci sono limiti di larghezza di banda o velocità, quindi potrai goderti film, serie e video ovunque ti trovi senza problemi di buffering.

Sicurezza che, come detto, è garantita dalla crittografia AES-256, considerata all’avanguardia, che protegge i tuoi dati anche su reti Wi-Fi pubbliche. Inoltre, con la funzione Threat Protection avrai un ulteriore livello di protezione contro malware, tracker e pubblicità indesiderate.

Grazie alla rigida politica no-log nessuna delle tue informazioni private, come la larghezza di banda utilizzata, i log di traffico o i dati di navigazione, viene raccolta o memorizzata, assicurandoti anche in questo senso il massimo della privacy.

Infine, con un solo abbonamento NordVPN puoi proteggere fino a 10 dispositivi di ogni genere: sono supportati tutti i sistemi operativi e le principali piattaforme, compresa la possibilità di installarlo sul router di casa per proteggere qualsiasi dispositivo a esso connesso. Approfitta dell’offerta e ottieni fino al 71% di sconto.